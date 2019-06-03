"Очень похудела": Леся Никитюк блеснула стройными ножками в мини-платье

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также Никитюк похвасталась новой обложкой популярного глянца

Леся Никитюк буквально поразила поклонников своей стройностью. Украинская телеведущая просто "тает на глазах" и отлично подготовилась к летнему сезону. Едва ли не с каждым новым фото Леся становится все стройнее, что, конечно же, не уходит от внимания ее многомиллионной армии поклонников.

Не стало исключением и одно из недавних фото ведущей. Так, Леся опубликовала новое фото, сделанное еще во время ее пребывания в Одессе, где телеведущая провела прошедшие выходные. Никитюк позирует на балконе. При этом на телеведущей – оригинальный наряд. Сперва кажется, что это удлиненная футболка. Но по видео в разделе сториз становится понятно, что это платье-футболка длины мини.

Однако больше всего в глаза бросаются очень стройные ножки телеведущей!

Стройная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Сама же Никитюк сделала акцент на своей новой глянцевой обложке. На этот раз для журнала Pink.

"Ви кльові! Бути на ваших обкладинках... це мрія! Дякую! З Днем Народження!! Респект", - подписала фото Леся Никитюк. Отметим, что в этом году журнал Pink в Украине празднует свое 15-летие.

Ну а поклонники Леси поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу цветущей внешности своей любимицы.

"Леся, ты очень красивая!"

"Леся, вы просто бомба!!"

"Похудела очень!"

"Молодец, красотуля наша!"

"Стильная штучка"

"Какая красивая панночка"

"Невероятная красотка стала"

Отметим, что в последнее время Никитюк все чаще и чаще демонстрирует на фото свои стройные ножки. Судя по всему, телеведущая и сама замечает приятные изменения в себе и спешит поделиться ими с поклонниками.

Стройная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк похвасталась модным нарядом из маминого шкафа. Телеведущая решила подарить любимой вещи вторую жизнь.

Также до этого ведущая ввела новый стильный тренд - Никитюк удивила неожиданным образом с рубашкой и короткими шортиками.