"Очень похожи": Надя Дорофеева восхитила фото стильной мамы с надувным дельфином

Мама Дорофеевой позирует с оригинальным "шариком"
Надя Дорофеева не часто балует поклонников фото с родными (кроме, конечно же, своего супруга Владимира Дантеса). Ведь родители Нади живут не в Киеве. Однако время от времени мама Дорофеевой Ольга навещает свою звездную дочку. И солистка группы "Время и Стекло" спешить сделать несколько ярких фото и видео с самым дорогим человеком.
Так, на своей instagram-страничке Надя посвятила новый пост именно маме. На опубликованном снимке Ольга позирует в черной оверсайз-футболке с черно-белым портретом своей дочери. Забавно, что в руке женщина держит надувной шарик в форме голубого дельфина.
Отдельное внимание следует уделить стилю Ольги. Выглядит она очень молодо и молодежно. Короткая прическа с косой челкой, серьги-кольца, мейкап с акцентом на губы.
"Руководитель моего фан-клуба", - коротко подписала фото с мамой Дорофееве. Скорее всего, певица имела в виду, что мама – ее самый преданный фанат.
Мама Нади Дорофеевой – Ольга (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники исполнительницы поспешили прокомментировать ее новое фото. Конечно же, многие восхитились цветущим видом Ольги и отметили, что она выглядит очень современно – "на стиле":
Скриншот комментриев: instagram.com/nadyadorofeeva
Кстати, не так давно Дорофеева показала шопинг с молодой мамой. Забавно, что тогда Надя сама же отметила, что ее мама очень похожа на американскую исполнительницу Майли Сайрус. Ольга Дорофеева примерила сразу несколько образов: в объемном платье, также в стильной комбинации укороченных брюк и куртке, в красной футболке.
Также Дорофеева очаровала ультра стильным луком на встрече с подругами. Певица умело сочетает в одном образе сразу несколько трендов 2019.