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"Очень переживаю": MARUV откровенно рассказала о трудностях на Танцях з зірками

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.09.2019 - 09:57
"Очень переживаю": MARUV откровенно рассказала о трудностях на Танцях з зірками
Фото: MARUV и JAY (instagram.com/maruvofficial)

Певица призналась, что успела всего два раза отрепетировать номер

Эпатажная MARUV (Анна Корсун), как и ее звездные коллеги и соперники, готовится ко второму прямому эфиру проекта Танцы со звездами 2019, который состоится же в это воскресенье, 1 сентября. Вместе со своим партнером Евгением Дмитриенко (JAY) артистка устроила жаркую репетицию и даже дала ему пощечину, конечно, в рамках номера. Позже певица призналась, что успела всего два раза отработать с напарником танцевальные па, поэтому очень переживает и волнуется перед выходом на паркет.

На своей Instagram-страничке она опубликовала обращение к поклонникам, попросив их поддержать ее, ведь Анна исполнит несвойственный ей бальный танец и из-за катастрофической нехватки времени просто не успела как следует его отрепетировать.

"Завтра мне нужна будет ваша поддержка, так как хореография будет для меня не свойственная, и у меня было всего 2 репетиции. Я очень волнуюсь и переживаю, что бы все получилось", - призналась звезда.

&quot;Очень переживаю&quot;: MARUV откровенно рассказала о трудностях на Танцях з зірками

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

В сториз она рассказала, что занята на гастролях, поэтому ее партнеру пришлось работать за двоих.

"Пока я езжу по гастролям, мой партнер Джей становится великим бальником. И это значит, что в воскресенье будут Танцы со звездами и буду я с каким-то бальным танцем", - пообещала певица.

&quot;Очень переживаю&quot;: MARUV откровенно рассказала о трудностях на Танцях з зірками

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Позже она сообщила, что ее дорога в Киев обещает быть непростой, но она обязательно выступит на паркете и поборется за победу.

"Уже мчу на Танцы 1+1. Меня ждет миллион пересадок и вуаля, утром я в Киеве", - подписала MARUV, кадр из авто, в котором она мчит по ночной трассе.

&quot;Очень переживаю&quot;: MARUV откровенно рассказала о трудностях на Танцях з зірками

Фото: MARUV спешит на проект Танцы со зведами (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что MARUV предстала перед поклонниками в образе горячей полицейской. Вместе со своим танцевальным герлз-бэндом она устроила жаркие танцы на сцене.

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