"Очень на папу похожа": Санта Димопулос впервые показала маленькую дочь

Певица с юмором признала, что малышка явно пошла не в нее
Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос в прошлом году стала мамой во второй раз - 14 сентября певица родила мужу Игорю Кучеренко дочь Софию в одной из клиник Монако. При этом артистка поправилась на 15 килограммов за время беременности, однако довольно быстро смогла вернуть себе стройные формы. Звезда уже публиковала несколько кадров с малышкой в сети, однако не показывала ее лицо. Сейчас девочке исполнилось 7 месяцев и Санта решила, что настала пора представить ее публике.
Артистка опубликовала в своем Instagram нежный портрет малышки Софии. В подписи Димопулос с юмором намекнула на то, что девочка явно пошла не в нее - ведь Санта смуглая и с темными глазами, а ребенок светлокожий и голубоглазый, в папу. Ранее певица уже шутила на отдыхе с детьми, что она смотрится рядом с Софией, как ее мексиканская няня.
"Знакомьтесь, принцесса София. Правда же мы похожи как две капли воды?!" - написала исполнительница, оставив также смеющийся смайлик.
Фото: Санта Димопулос показала дочь Софию (instagram.com/santadimopulos)
Растроганные поклонники засыпали певицу теплыми отзывами, отмечая сходство малышки с папой и в шутку интересуясь, точно ли она ее дочь.
Фото: Санта Димопулос с семьей (instagram.com/santadimopulos)
Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)
Напомним, у Санты также растет 11-летний сын Даниэль от шоумена Андрея Джеджулы.
Ранее Санта Димопулос растрогала нежным фото с детьми из Дубая.