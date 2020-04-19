"Очень на папу похожа": Санта Димопулос впервые показала маленькую дочь

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица с юмором признала, что малышка явно пошла не в нее

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос в прошлом году стала мамой во второй раз - 14 сентября певица родила мужу Игорю Кучеренко дочь Софию в одной из клиник Монако. При этом артистка поправилась на 15 килограммов за время беременности, однако довольно быстро смогла вернуть себе стройные формы. Звезда уже публиковала несколько кадров с малышкой в сети, однако не показывала ее лицо. Сейчас девочке исполнилось 7 месяцев и Санта решила, что настала пора представить ее публике.

Артистка опубликовала в своем Instagram нежный портрет малышки Софии. В подписи Димопулос с юмором намекнула на то, что девочка явно пошла не в нее - ведь Санта смуглая и с темными глазами, а ребенок светлокожий и голубоглазый, в папу. Ранее певица уже шутила на отдыхе с детьми, что она смотрится рядом с Софией, как ее мексиканская няня.

"Знакомьтесь, принцесса София. Правда же мы похожи как две капли воды?!" - написала исполнительница, оставив также смеющийся смайлик.

Фото: Санта Димопулос показала дочь Софию (instagram.com/santadimopulos)

Растроганные поклонники засыпали певицу теплыми отзывами, отмечая сходство малышки с папой и в шутку интересуясь, точно ли она ее дочь.

Фото: Санта Димопулос с семьей (instagram.com/santadimopulos)

Лапочка! P.s Вам ее не подменили ?

Она волшебная ! Про мексиканскую няню была правда

Красивая девчушка! Чья это?

Очень на папу похожа

Какой ангелочек, на папу похожа и будет счастлива

На папу похожа

прелесть, по моему копия папы

Вы обе очень красивые, но совсем не похожи (пока что)

Куколка, на папу похожа

Папина девочка ))

Как куколка

Бозе какая же она Красотка. Мальчишки берегитесь

Ой не знаю,папка копия, ксерокс прям

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, у Санты также растет 11-летний сын Даниэль от шоумена Андрея Джеджулы.

Ранее Санта Димопулос растрогала нежным фото с детьми из Дубая.