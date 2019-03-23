"Сильно хотела": Леся Никитюк в дерзком мини расстроилась из-за YUNA 2019

Известная телеведущая Леся Никитюк в последнее время не устает покорять поклонников эффектными нарядами, в которых появляется на съемочной площадке шоу "Кто против блондинок?" Неизменным объектом для их комплиментов становятся бесконечные ноги и стройная фигура шоувумен. Так, Леся предстала в Instagram перед фанами в пикантном платье-мини и посетовала на то, что не успела попасть на церемонию награждения премии YUNA 2019.

Звезда продемонстрировала точеную фигуру в полупрозрачном эффектном черном наряде с поясом, подчеркнувшим ее осиную талию. Знаменитость дополнила образ элегантной ниткой жемчуга. Легкий естественный макияж придал ее облику особый шарм. Свои роскошные локоны ведущая собрала в высокий хвост.

"Ребята, очень хотела попасть на премию YUNA. Но надо доснять еще одну классную программу шоу "Кто против блондинок?", так что ждите меня, YUNA, в следующем году", - заявила она на камеру.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, перед съемками шоу телеведущая кардинально сменила прическу. Леди Ле нарастила волосы, которые сейчас достигают пояса, и немного осветлила локоны. Поклонники отметили, что с новой длиной Леся выглядит просто сногсшибательно.

К слову, Леся Никитюк сразу по возвращению из Египта в Киеве попала на больничную койку. Звезде пришлось поставить капельницу, ведь из-за внезапного недомогания ее состояние резко ухудшилось. Но уже на следующий день знаменитость сообщила, что ей лучше и сразу же приступила к съемочному процессу.