"Очень горячо": Седокова заворожила сеть соблазнительным видео

Восхищению фигурой артистки поклонниками не было предела
Анна Седокова, очаровала поклонников новым видео на своей страничке в Instagram. В блестящем топе на тонких бретелях, выгодно подчеркивающих внушительный бюст украинской певицы, которая несколько лет назад переехала в Лос-Анджелес (США), Анна под соблазнительно позировала в душе. Двигаясь в ритм музыки в душевой кабине, она наносила средство по уходу за кожей, которое чарующе мерцало в свете фонарика смартфона.
Видео: (instagram.com/annasedokova)
Стоит отметить, что попытка прорекламировать само средство для кожи провалилась, потому что пользователи не смогли оторвать глаз от фигуры самой Анны, живо прокомментировав увиденное.
Скриншот: Комментарии к посту Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)
"Секси";
"Похоже Анна получает сексуальное удовольствие";
"Анна ваши сисяоо просто блеск, глаза не оторвать";
"Просто, слова здесь ни к чему";
"Золотая королева. Тебе очень идёт";
"Видишь Аню и лайк ставится автоматически. Красавица";
"Кажется даже девчонки залипли и не обратили внимания на продукт рекламы";
"ОГО", - оценили видео подписчики.
Фото: Соблазнительница Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Скриншот: Комментарии к посту Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)
"Ты супер";
"Огонь";
"Анечка соблазнительница";
"double sweetlove";
"Застрелите меня";
"Мое тоже сердце покорило. Да да!";
"Лучшая, Аня";
"Ого....горячо";
"Сэкси";
"Смотря на вас, улыбка появляется самопроизвольно, моему восхищению нет предела", - восторгались аппетитными формами поклонники певицы.
Напомним, что недавно Анна Седокова решилась на кардинальную смену имиджа. Она предстала перед поклонниками с ярко-рыжими волосами, изменив их в фоторедакторе, чтобы узнать у подписчиков пойдет ли ей такой оттенок волос.
Напомним, что Анна Седокова не стала брать зимний отпуск, и рассказала почему не печалиться по поводу отсутствия отдыха, назвав три забавные причины.
Кроме того, украинская певица похвасталась покупкой жилплощади в российской столице. У нее теперь есть собственная квартира в Москве.
Интересные факты об Ане Седоковой (видео: РБК-Украина)