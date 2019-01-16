"Очень горячо": Седокова заворожила сеть соблазнительным видео

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Восхищению фигурой артистки поклонниками не было предела

Анна Седокова, очаровала поклонников новым видео на своей страничке в Instagram. В блестящем топе на тонких бретелях, выгодно подчеркивающих внушительный бюст украинской певицы, которая несколько лет назад переехала в Лос-Анджелес (США), Анна под соблазнительно позировала в душе. Двигаясь в ритм музыки в душевой кабине, она наносила средство по уходу за кожей, которое чарующе мерцало в свете фонарика смартфона.

Видео: (instagram.com/annasedokova)

Стоит отметить, что попытка прорекламировать само средство для кожи провалилась, потому что пользователи не смогли оторвать глаз от фигуры самой Анны, живо прокомментировав увиденное.

Скриншот: Комментарии к посту Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)

"Секси";

"Похоже Анна получает сексуальное удовольствие";

"Анна ваши сисяоо просто блеск, глаза не оторвать";

"Просто, слова здесь ни к чему";

"Золотая королева. Тебе очень идёт";

"Видишь Аню и лайк ставится автоматически. Красавица";

"Кажется даже девчонки залипли и не обратили внимания на продукт рекламы";

"ОГО", - оценили видео подписчики.

Фото: Соблазнительница Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Скриншот: Комментарии к посту Анны Седоковой (instagram.com/annasedokova)

"Ты супер";

"Огонь";

"Анечка соблазнительница";

"double sweetlove";

"Застрелите меня";

"Мое тоже сердце покорило. Да да!";

"Лучшая, Аня";

"Ого....горячо";

"Сэкси";

"Смотря на вас, улыбка появляется самопроизвольно, моему восхищению нет предела", - восторгались аппетитными формами поклонники певицы.

Напомним, что недавно Анна Седокова решилась на кардинальную смену имиджа. Она предстала перед поклонниками с ярко-рыжими волосами, изменив их в фоторедакторе, чтобы узнать у подписчиков пойдет ли ей такой оттенок волос.



Напомним, что Анна Седокова не стала брать зимний отпуск, и рассказала почему не печалиться по поводу отсутствия отдыха, назвав три забавные причины.

Кроме того, украинская певица похвасталась покупкой жилплощади в российской столице. У нее теперь есть собственная квартира в Москве.

Интересные факты об Ане Седоковой (видео: РБК-Украина)