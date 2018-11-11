"Очень быстро остывала вода": Брежнева рассказала о съемках клипа

Фото: Певица Вера Брежнева (Instagram/ververa)

Певица рассказала, через какие сложности ей пришлось пройти на съемочной площадке во время съемок клипа на песню "Sexy Bambina"

Известная украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева недавно возобновила рубрику "VBfacts" в своем Instagram. Исполнительница опубликовала видео с кадрами своего клипа, а еще написала, что заскучала по этой рубрике и рассказала фолловерам любопытные факты о съемках клипа “Sexy Bambina”, который вышел еще в конце 2011 года.

"В хронологическом порядке следующим идет клип на песню #SexyBambina . Она была написана после "Нирваны", но, как я вам рассказывала, "Нирвану" не брали на радио, поэтому и "Sexy Bambina " осталась в листе ожидания на некоторое время. Пока не пришел ее час, и он пришел с клипом одновременно. SEXY BAMBINA, ноябрь 2011", - написала звезда.

Скриншот видео (instagram.com/ververa)

В продолжении поста Вера рассказала, через какие трансформации ей пришлось пройти для съемок в клипе: она тогда она впервые попробовала для клипа другой цвет волос.

"И благодаря ему перевоплотилась в совершенно другую девушку. А для меня это самое интересное в работе”, – отметила Брежнева.

Также селебрити раскрыла один из секретов съемок клипа. Тату на ноге певицы – временный рисунок чернилами, который сошел через неделю. А черное платье пришлось порвать в клочья, но собак для этого не привлекали, с этим отлично справились стилисты. После, привязав к леске его кусочки, они дергали за нее, срывая обрывки с певицы.

Скриншот видео (instagram.com/ververa)

"Собак со мной в кадре не было. Больших собак я побаиваюсь, а с громкой музыкой это вдвойне опасно. Поэтому меня снимали отдельно, собак - отдельно”, – продолжила вспоминать Вера.

Предвосхищая возможные упреки, певица уверила, что мальчик из клипа был все-таки настоящим. Кроме того, она отметила, что это ее единственный клип 16+, но “такое было настроение”.

Звезда еще рассказала о сложностях с роялем и платьем, которые были на съемочной площадке.

"Когда я села за рояль, то платье, которое мы придумали и пошили, смотрелось слишком объемно. И ни с какого ракурса не было красивым. А запасного варианта у нас не было... Но я же работаю с талантливыми и творческими людьми! Мы нашли корсет и (даже не знаю откуда) достали несколько метров бежевой сетки. Даже не скрепив их друг с другом”, – поведала Брежнева своим фолловерам.

Рубрика "VBfacts" появилась на страничке Брежневой в 2016-м году, в ней она обычно рассказывает о том, как проходили съемки клипов на ее песни.

Видео: кадры клипа на песню “Sexy Bambina” (instagram.com/ververa)

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