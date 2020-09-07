Очаровательная малышка: Джиджи Хадид взорвала сеть трогательным детским фото

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Звезда порадовала фанатов

Джиджи Хадид, которая вскоре станет мамой, пока что перебирает свои собственные детские альбомы. Модель нашла фото, на котором позирует вместе со старшей сестрой. С помощью милого семейного снимка девушка поздравила Мариеллу с днем ее рождения. «Наша старшая сестра – креатив и веселье, и самая лучшая мама для ангелов, которыми она нас благословила… Люблю тебя очень сильно и хотела бы отпраздновать с тобой. Ты заслуживаешь лучшего дня и лучшего года», – написала Джиджи. «О боже, я никогда не видела этого», – ответила именинница, для которой снимок стал настоящим сюрпризом.

Детское фото Джиджи (фото: instagram.com/gigihadid)

На фото старшая из знаменитых сестер Хадид предстала еще совсем малышкой: Мариелла держит ее на руках. Девочки катаются на роликах и от души веселятся. Сама Джиджи выглядит невероятно хорошенькой. Что тут же принялись обсуждать фанаты. Многие предположили, что именно так будет выглядеть ребенок Джиджи Хадид и Зейна Малика, который, по слухам, появится на свет уже в сентябре.

Джиджи Хадид и Зейн Малик (фото: instagram.com/gigihadid)

Пока что модель не спешит выдавать знаковую для себя дату. Ограничившись многочисленными «беременными» фото с роскошной съемки. Для фанатов модели, которая изначально не планировала делиться никакими личными кадрами с периода беременности, эти посты и так стали настоящим подарком.