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Идеально для осени: Белла Хадид показала, с чем носить самые модные джинсы сезона

Пятница 04 сентября 2020 20:18
Идеально для осени: Белла Хадид показала, с чем носить самые модные джинсы сезона
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Берем пример!

Белла Хадид по праву считается одной из самых стильных знаменитостей в мире. Девушка блистает в рекламных кампаниях лучших мировых брендов, и явно переняла у мастеров фешн-индустрии навыки формирования образов. Не так давно Белла выложила на своей странице в Instagram серию кадров,где продемонстрировала один из самых актуальных аутфитов этой осени.

Идеально для осени: Белла Хадид показала, с чем носить самые модные джинсы сезонаИдеально для осени: Белла Хадид показала, с чем носить самые модные джинсы сезона

Белла обожает стильные аутфиты (фото: instagram.com/bellahadid)

Супермодель надела ультрамодные джинсы с высокой посадкой и слегка расклешенными широкими штанинами, а также черную футболку с принтом, в котором призвала голосовать на предстоящих выборах. Удачным дополнением к вещам стал свободного кроя бледно-розовый жакет с крупными накладными карманами. Из обуви она предпочла лоферы, которые обула с высокими белыми носками. Сумку взяла коричневую, из толстой кожи. Крупные серьги и узкие очки в оранжевой оправе – последний штрих экстравагантного и стильного лука младшей Хадид. Волосы модель собрала в высокий пучок – эта прическу Белла носит регулярно. Выглядела она, как всегда, потрясающе. За что получила массу приятных комментариев.

Идеально для осени: Белла Хадид показала, с чем носить самые модные джинсы сезона

Новая рекламная кампания Джиджи (фото: instagram.com/gigihadid)

К слову, старшая из сестер, которая в связи с беременностью давно не принимала участия в съемках рекламных кампаний, также порадовала новой из них. Девушка запостила несколько фото, сделанных для Calvin Klein в коллаборации с Kith. Промо, которое уже украсило биллборды, получилось довольно откровенным. Джиджи позирует в одних джинсах, а голую грудь прикрывает своими длинными пышными волосами. В подписи будущая мамочка призналась, что фоосессия проводилась в начале года, и это просто ее мечта – оказаться на данном плакате. А также, что она хотела бы увидеть это своими глазами.

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