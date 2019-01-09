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Что общего у Марго Робби и Барби: сравним параметры

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.01.2019 - 13:25
Что общего у Марго Робби и Барби: сравним параметры
Фото: Марго Робби (instagram.com/margotrobbie)

Сыграть объект девичьих грез для актрисы большая честь, призналась она

Актриса Марго Робби, известная ролями в фильмах "Отряд самоубийц", "Хищные птицы", "Тоня против всех", "Лего" и других сыграет роль в первом полнометражном фильме о кукле Барби. Об это сообщает издание variety.com.

Студия Warner Bros. Решила оживить куклу-кумира многих девочек и пригласила на роль Эми Шумер, но из-за уже заключенных контрактов и плотного рабочего графика актрисы от роли ей пришлось отказаться. Тогда предложение сделали австралийской актрисе — Марго Робби, на которую она согласилась (стало также известно, что девушка станет сопродюсером картины).

Что общего у Марго Робби и Барби: сравним параметрыФото: Марго Робби (instagram.com/margotrobbie)

Стоит признаться, что Марго, как никто другой подходит на роль современной Барби, уверенная, разноплановая, успешная — именно такая актриса сможет оживить куклу на экране. У Робби и с Барби даже аккаунты в Instagram немного похожи.

Что общего у Марго Робби и Барби: сравним параметры

Фото: (instagram.com/margotrobbie)

Что общего у Марго Робби и Барби: сравним параметры

Фото: (instagram.com/barbie)

Что общего у Марго Робби и Барби: сравним параметры

Фото: (instagram.com/margotrobbie)

Что общего у Марго Робби и Барби: сравним параметры

Фото: (instagram.com/barbie)

Кроме того, параметры фигуры у актрисы практически идентичные с кукольными. Сравним:

Грудь-талия-бедра классической куклы Барби (если перевести на человеческие объемы) — 91-49-83, у Марго — 92-60-90.

Вес: Барби — 50 кг, Марго — 54 кг.

Рост: Барби — 173 см, Марго — 168 см.

Сама же актриса сказала, что для нее большая честь сыграть роль куколки, и она считает, что эта картина будет иметь положительное влияние на зрителей.

"За 60 лет существования бренда, Барби дала возможность детям представлять себя в амбициозных образах – от принцессы до президента. Для меня большая честь перевоплотиться в эту роль и снять фильм, который, по моему мнению, будет иметь очень положительное влияние на зрителей по всему миру", – прокомментировала роль актриса.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Сандра Буллок сделала откровенное признание.

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