В образе игривой блондинки: Наталья Могилевская выпустила новый яркий клип

Певица отметила, что песня "Белый самолет" - манифест для женщин
Украинская певица Наталья Могилевская недавно кардинально сменила имидж и стала блондинкой, а также призналась, что в ее жизни произошли изменения. А 16 июля артистка порадовала поклонников премьерой - она представила новый яркий клип на песню "Белый самолет". Отметим, что mood-видео снято в стилистике популярного в 90-е сериала "Санта-Барбара".
Режиссером работы выступил Герман Ненов.
Герман Ненов (фото: facebook.com/german.nenov)
Это музыкальное видео – история о расставании и светлом будущем, о моментах, когда наступает кризис, а отношения идут в тупик, превращаясь в затянувшуюся мыльную оперу.
Наталья призвала женщин не бояться начать все сначала.
"Моя новая песня "Белый самолет" - это манифест для вас, мои любимые женщины! Никогда не бойтесь перевернуть страницу и начать все с чистого листа", - прокомментировала певица.
Также звезда посвятила эту работу своему духовному наставнику.
"Я посвятила эту песню в день рождения Пилоту, благодаря которому я всегда помню о небе и не увлекаюсь слишком игрой под названием Жизнь. Это мой Учитель в Индии. Люди прозвали его Пилотом за подвиги, когда он защищал Индию", - отметила Могилевская.
В клипе певица предстала с новой прической и в ярких стильных образах.
Наталья Могилевская стала блондинкой в новом клипе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Поклонники Натальи принялись активно делиться своими впечатлениями под видео.
Скриншот комментариев
Ранее Наталья Могилевская в кардинально новом имидже заинтриговала признанием о переменах в жизни.