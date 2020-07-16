В образе игривой блондинки: Наталья Могилевская выпустила новый яркий клип

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица отметила, что песня "Белый самолет" - манифест для женщин

Украинская певица Наталья Могилевская недавно кардинально сменила имидж и стала блондинкой, а также призналась, что в ее жизни произошли изменения. А 16 июля артистка порадовала поклонников премьерой - она представила новый яркий клип на песню "Белый самолет". Отметим, что mood-видео снято в стилистике популярного в 90-е сериала "Санта-Барбара".

Режиссером работы выступил Герман Ненов.

Герман Ненов (фото: facebook.com/german.nenov)

Это музыкальное видео – история о расставании и светлом будущем, о моментах, когда наступает кризис, а отношения идут в тупик, превращаясь в затянувшуюся мыльную оперу.

Наталья призвала женщин не бояться начать все сначала.

"Моя новая песня "Белый самолет" - это манифест для вас, мои любимые женщины! Никогда не бойтесь перевернуть страницу и начать все с чистого листа", - прокомментировала певица.

Также звезда посвятила эту работу своему духовному наставнику.

"Я посвятила эту песню в день рождения Пилоту, благодаря которому я всегда помню о небе и не увлекаюсь слишком игрой под названием Жизнь. Это мой Учитель в Индии. Люди прозвали его Пилотом за подвиги, когда он защищал Индию", - отметила Могилевская.

В клипе певица предстала с новой прической и в ярких стильных образах.

Наталья Могилевская стала блондинкой в новом клипе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники Натальи принялись активно делиться своими впечатлениями под видео.

Это просто хитяра, супер песня

Вы шикарны, но хочется видеть вас в клипе в стиле Джей Ло

Наталья Все супер. Очень ждал этот супер хит пусть и с небольшим опозданием но все вышло шикарно и на высоте чувствую буду слушать все лето на повторе

Наталья прикрасна писня хит этого лета

Нагадало "Все хорошо". Не знаю, добре це чи погано.

Спасибо за песню! Очень актуально! Ставлю на рингтон

Поздравляю с хитом))) Чувствуется, что вся команда работала в удовольствие!

Наталья, вы как всегда шикарны

Песня классная,вот только о расставании,о грустном...а может обретении спокойствия и светлого будущего после горечи разлуки... в любом случае надежда только на ПИЛОТА и НЕБО... спасибо за хит. В голове уже засело "я сяду в белый самолет..."

Очень-очень красивая песня и ты,Наташа,такая юная!!! Как раньше! Как Ла-ла,ла)))))Очень-очень здорово!!!

Скриншот комментариев

Ранее Наталья Могилевская в кардинально новом имидже заинтриговала признанием о переменах в жизни.