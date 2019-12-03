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Образ влияет на психику: Леся Никитюк поразила радикальным изменением имиджа

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.12.2019 - 12:56
Образ влияет на психику: Леся Никитюк поразила радикальным изменением имиджа
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк забавно танцует и поет в новом образе

Леся Никитюк не перестает удивлять поклонников яркими образами и неожиданными перевоплощениями. Украинская телеведущая не сидит на месте и постоянно снимается в новых проектах. Для очередного “творческого эксперимента” Лесе пришлось примерить непривычную роль - то ли учительницы, то ли просто “классической женщины из 90-х”.

Никитюк появилась в строгом костюме с юбкой-карандашом и закрытой кофточкой в бордово-белой расцветке. На ногах - высокие кожаные сапоги. Отдельного внимания заслуживает прическа ведущей. Для нового образа Никитюк примерила парик коротко стриженных каштановых волос. Макияж также соответствует оригинальному луку - жирные губы, акцент на глаза. А вот из аксессуаров - массивные сиреневые сережки.

При этом на опубликованном в “сториз” видео Никитюк, как обычно, восхищает неиссякаемым чувством юмора и самоиронии. Подыгрывая своему выходу Леся поет и пританцовывает.

“Образ влияет на психику человека”, - комментирует видео Никитюк.

Леся Никитюк в образе учительницы

Образ влияет на психику: Леся Никитюк поразила радикальным изменением имиджа

Образ влияет на психику: Леся Никитюк поразила радикальным изменением имиджа

Кстати, до этого Никитюк показала поклонникам вполне стильный повседневный образ на зиму 2019. Леся сфотографировала свое отражение. Телеведущая позирует в удобных узорных брюках, белоснежном свитере крупной вязки, короткой куртке из искусственного меха, ботинках. Из аксессуаров - стильная сумка-клатч. Также отдельного внимания заслуживает прическа телеведущей - модная “Мальвина”. Получился очень трендовый образ на каждый день.

Образ влияет на психику: Леся Никитюк поразила радикальным изменением имиджа

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк устроила "стилный батл" со своими коллегами и подругами.

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