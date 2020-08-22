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Обожаю! Каменских в облегающем комбинезоне призналась, без чего не может прожить и дня

Суббота 22 августа 2020 12:27
Обожаю! Каменских в облегающем комбинезоне призналась, без чего не может прожить и дня
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица рассекретила, что обожает делать ежедневно

Настя Каменских не представляет свою жизнь без движения, активностей и спорта. Певица рано ложиться и рано просыпается и говорит, что успевает сделать все запланированное и даже больше. И, конечно же, утренняя тренировка входит в ее обязательную программу. Еще одна слабость артистки – танцы. Об этом она сообщила в новом посте, спровадив текст фото из зала.

Звезда предстала перед поклонниками в черном облегающем комбинезоне и ярких кроссовках. Она улыбается на камеру и делает селфи в зеркале.

"Думаю, по моим видео легко догадаться, как я обожаю танцевать! Ни один день не проходит без этого! Поэтому я рада, что сейчас почти каждый мой день проходит в студии, где мы с девочками готовимся удивлять вас новыми танцевальными постановками", - заинтриговала Настя.

Обожаю! Каменских в облегающем комбинезоне призналась, без чего не может прожить и дня

Настя Каменских призналась, что просто обожает танцы (фото: instagram.com/kamenskux)

В комменармях поклонники поинтересовались, почему певица не участвует в Танцах со звездами, ведь они счастливы были бы видеть ее на главном паркете страны. Не обошлось без комплиментов.

  • Красатуля
  • Красотища! Какая же вы обворожительная
  • Очень красивая
  • Круто
  • Ты прекрасна, как никогда
  • Красавица и умница
  • Богиня
  • Красивая и очень милая

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских в оригинальном джинсовом топе с открытой спиной и юбке-мини поделилась секретом моментального поднятия настроения.

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