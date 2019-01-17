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"Обожаю": известный артист признался в близости с Лорак

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.01.2019 - 11:20
"Обожаю": известный артист признался в близости с Лорак
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Российского артиста часто замечают в компании украинской певицы

Российский певец Сергей Лазарев, которого российские журналисты недавно назвали главным претендентом на участие в конкурсе Евровидение 2019от РФ в Израиле, неожиданно признался в чувствах украинской певице Ани Лорак. В своем аккаунте Instagram он опубликовал совместный снимок с Ани, который сопроводил романтичной подписью.

&quot;Обожаю&quot;: известный артист признался в близости с Лорак

Фото: Сергей Лазарев в обнимку с Ани Лорак (instagram.com/lazarevsergey)

"Мой человек!!! Родная душа! обожаю!! Всегда рядом!", - признался Лазарев под фото.

Подписчики не смогли не отреагировать на такую внезапную откровенность знаменитости, они признали, что артисты отлично смотрятся вместе и высказали свои предположения, что же на самом деле происходит между исполнителями.

&quot;Обожаю&quot;: известный артист признался в близости с Лорак

&quot;Обожаю&quot;: известный артист признался в близости с Лорак

&quot;Обожаю&quot;: известный артист признался в близости с Лорак

 

Скриншот: Комментарии к посту Сергея Лазарева (instagram.com/lazarevsergey)

"Вы пара?";

"Почему вы не станете парой?";

"У Сергея светятся глаза .Это очень видно и когда пиар, такую искру сделать невозможно";

"Вы вместе очень смотритесь классно";

"Хороши)))";

"Как же круто смотритесь вместе";

"Пожениться бы вам пара пара";

"Обожаю вас двоих";

"Такая красивая пара... хорошо, если правда... давно пора";

"Вы прекрасны";

"Это ТАК ВАЖНО, чтобы был рядом свой человек в жизни, берегите друг друга!!!!", - написали подписчики в комментариях.

Стоит отметить, что в последннее время звезды часто проводят время вместе, о чем они сообщают своим поклонникам с помощью Instagram. Совместные праздники, прогулки, ужины, действительно наталкивают на мысль, что между Ани и Сергеем тесная связь.

&quot;Обожаю&quot;: известный артист признался в близости с ЛоракФото: "Грандиозный ужин на вилле Версаче в кругу друзей", - так подписал кадр Лазарев (instagram.com/lazarevsergey)

Читайте также, недавно Ани Лорак откровенно рассказала, что провела праздники с близким мужчиной и это не Лазарев.

Кроме того, Лазарев недавно сам подогрел слухи о своем тайном романе.

Интересные факты об Ани Лорак (видео: РБК-Укрина)

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