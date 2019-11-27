Обнаженный соблазн: 46-летняя Хайди Клум полностью разделась для горячего кадра

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Супермодель побаловала поклонников жарким спимком

Хайди Клум не перестает очаровывать цветущим внешним видом, стройной и подтянутой фигурой и юношеским задором. Трудно поверить, что этой неувядающей красотке 46 лет! Недавно она опубликовала серию весьма откровенных кадров, на которых показала себя 20-летнюю. Тогда поклонники звезды вполне справедливо заявили, что сейчас она выглядит ничуть не хуже, чем в молодости. Будто в подтверждение их слов, Хайди опубликовала горячий "постельный" кадр в своем микроблоге.

46-летняя супермодель показала на личной странице в Instagram сексуальное утреннее фото. На откровенном "постельном" снимке она запечатлена полностью без одежды, сидя спиной к объективу.

Волосы манекенщицы струятся по спине, а она лишь будто случайно поправляет их рукой. Также в кадре можно рассмотреть обнаженную грудь Хайди и оценить по достоинству ее плавные изгибы и точеную талию. Соблазнительная неувядающая красавица расположилась среди белоснежных простыней и частично прикрыла округлые бедра махровым полотенцем. Она наслаждается утренними видами, сидя у бассейна.

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

В подписи к пикантному кадру Клум лишь скромно пожелала подписчикам хорошего дня. В комментариях фолловеры супермодели восхитились красотой ее тела. "Идеально стройная", "Вау, роскошна!", "Отлично выглядишь", "Какая прекрасная", "Горячая", - писали поклонники немецкой модели.

Хайди сейчас отдыхает в компании своего молодого мужа, гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Позже он также релаксировал у бассейна за просмотром видео и оживленно обсуждал его вместе с женой.

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

К слову, откровенные фото – далеко не редкость в микроблоге супермодели. Хайди постоянно радует подписчиков пикантными кадрами, которые всегда вызывают бурную реакцию комментаторов.