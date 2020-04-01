Обнаженное тело — это искусство: Даша Астафьева о красоте и откровенных съемках

Даша Астафьева - украинская певица и модель, известная своей любовью к откровенным съемкам. Она не стесняется позировать полностью обнаженной, демонстрируя свои аппетитные формы во всей красе, и регулярно радует поклонников новыми горячими фотосессиями. При этом в обычной жизни артистка предпочитает удобную одежду и частенько обходится без макияжа - и, к слову, не боится публиковать в сети и такие снимки тоже. В интервью ÂUGHT Magazine Даша рассказала, что для нее значит красота и почему ей нравятся фотосеты в стиле ню.

Для нее обнаженное человеческое тело - это искусство, а вовсе не что-то постыдное.

"Процесс фотосессии — это безумно интересное действие. Мне хочется, чтобы мир узнавал о том, что фотографироваться и обнажаться перед камерой — это не страшно, а очень даже круто. Просто это нужно делать с правильным человеком. Как, собственно, и все важные дела: первый секс и так далее. Если это происходит случайно и не в той атмосфере, то ты ещё долго будешь испытывать негативные эмоции. Я очень долго не могла понять, почему всем так нравится секс, особенно, если у тебя есть брезгливое отношение к телу. Это счастье — встретить человека, который тебе правильно всё рассказывает, показывает с другой стороны.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Дикость, когда люди говорят: “Боже всё время голая, всё время с голой жопой.” Очень жаль таких людей, потому что для меня обнаженное тело — это искусство. Это самое искреннее состояние женщины. Я не буду говорить банальных фраз о том, что человек приходит в мир голый. Человек во время самых сокровенных событий голый. Люди это всё оскверняют и, в силу каких-то своих внутренних преломлений, относятся к этому по-другому", - считает Астафьева.

Звезда также поделилась своим не самым обычным видением красоты, которая для нее - настоящая магия.

"Вот Влад Иваненко классно сказал про красоту: “То, на что вы смотрите больше 2 секунд, наверное, это и есть красота”. Он немного по-другому говорил, но вот так мне хотелось бы сказать про красоту. Потому что красота — это умение задержать свой взгляд, ибо сейчас всё несётся со страшной скоростью. Это умение запомнить то, что ты увидел, почувствовал, услышал", - отметила Даша.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Свою мысль она проиллюстрировала интересной историей.

"У меня недавно смешная история была. Есть человек, который мне очень симпатизирует. Он живет в другой стране. Я говорю ему: “Сейчас я тебе скину музыку новую, для меня новую.” Это был Michael Kiwanuka. Для меня какие-то определенные его композиции прямо запали в душу. Он говорит мне: “Я вот сейчас на океане, и я тебе тоже музыку скину”. Мы скидываем друг другу одно и то же. Представляете? Вот это красота. Я пишу “красиво”. Красота — это магия, которую невозможно описать словами. Ты всегда точно знаешь, что это красота. Красота в музыке. Красота момента в литературе. Мама моя скидывает мне позавчера скриншот с нашей любимой Викторией Токаревой. Я обожаю ее. Я перечитала все ее книги. Это настолько жизненно, настолько киношно и настолько ситуативно неповторимо, что я не знаю, кто из советских писателей может с ней сравниться. Просто фраза: “С Веркой я познакомилась на рынке. Она продавала селёдку, мою любимую селедку. На ценнике было написано “обалденная”. Сразу всё понятно.” Как по мне, то это магия", - поделилась певица.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

При этом артистка не боится взрослеть и становиться старше.

"Недавно появился острый страх того, что я старше кого-то. Я прихожу на репетицию, у меня новые девочки-хореографы, смотрю, а они двигаются как хотят, у них нет никаких складочек, ничего. Я понимаю, что мне уже так нельзя, что нужно тянуть шею, чтоб подбородка не было. Это такое банальное, женское. Но тем не менее я всё равно вижу своё превосходство в поведении — что я могу сказать, что я могу промолчать. Всё-таки взрослеть классно. Мне нравится взрослеть. Мне нравится тот опыт, который я получила. Не хочется говорить какие-то банальные вещи из разряда “любить жизнь, любить свою семью, своих близких” — это всё составляющие того, что жить классно, и нужно наполнять себя тем, что ты в себе будешь любить", - призналась Даша.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Ранее сообщалось о том, что Даша Астафьева восхитила своих поклонников фотографиями с отдыха на море. Она продемонстрировала, как нежится на солнышке на шезлонге.