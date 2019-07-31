"Об этом были фильмы-фэнтези": Оля Полякова поражена уже наступившим будущим

Оля Полякова продолжает активно показывать поклонникам все-все детали своего отпуска. Напомним, что буквально пару дней назад, 29 июля, Полякова похвасталась фанатам – у нее стартовал долгожданный отпуск. При этом сообщила об этом певица, как обычно, "пикантно". Так, Полякова опубликовала целую серию фотографий, на которых позирует в эффектном черном купальнике. Купальник оригинального кроя открывает подтянутый животик Оли Поляковой, а также в целом демонстрирует ее идеальный формы. Исполнительница сделала несколько кадров у дерева, а также с большим зонтиком от солнца. Образ довершали только солнцезащитные очки.

Затем последовала череда фото и видео в разделе сториз. Пока что певица проводит время с семьей в своем загородном доме с великолепной зеленой территорией. Кстати, здесь также есть выход к озеру. Полякова проводит отпуск активно и с пользой. К примеру, недавно певица записала на видео, как она наслаждается моментами в бане со своим мужем Вадимом. Полякова лежит топлес на лежаке, в это время Вадим Поляков парит свою жену березовыми вениками. После Полякова покупалась в прохладном озере. А ее дочка Маша снимала это на видео.

Теперь же Полякова записала для поклонников "фантастическое" видео. В главных ролях – младшая дочка Алиса и ее необычный "питомец" - гироскутер, который представляет собой "гибрид" гироборда и большого гироскутера. При этом технологическая новинка оснащена голосовым управлением.

"В моем детстве об этом были фильмы-фэнтези, а сегодня это реальность. Какая реальность будет в их будущем? Пофантазируем?)" – подписала видео Полякова.

Видео: instagram.com/polyakovamusic

Поклонники Поляковой также оставили несколько отзывов:

"Блин.... надеюсь в будущем все-таки какой-то гений придумает УГЛЕВОДЫ, от которых не растет жопа"

"Большинству детей это и сейчас фэнтези. Моей соседке, у которой 4 детей без мужа осталась, фэнтези даже обычный детский велосипед!"

"Еще чуть и машины летать будут))) и мы все)) Как в фильме 5 элемент)"

"Нарисуешь в воздухе яблоко и съешь, вот что будет"

"Полякова буде у Верховній раді України))"

"Класс! У моего сына тоже есть такое чудо из будущего, и он так же ездить как ваша дочь"

Скриншот комментриев: instagram.com/polyakovamusic

Напомним также, ранее Полякова показала усиленную тренировку с дочками. Даже во время отпуска певица продолжает следить за стройностью своей фигуры!