Нужно убить: Харви Вайнштейн желал расправиться с Дженнифер Энистон из-за обвинений в домогательствах

Резонансное дело Харви Вайнштейн обрастает новыми деталями

Самое резонансное за последнее время дело Харви Вайнштейна однозначно войдет в историю. При этом его дело все еще остается в суде. Адвокаты скандального 67-летнего кинопродюсера пытаются хоть как-то смягчить приговор своему подопечному. Однако Харви оказался в еще более безвыходной ситуации. Буквально каждую неделю в процессе расследований на Вайнштейн сыпятся новые обвинения и резонансные детали разбирательства. На данный момент дело Вайнштейна получило новые обороты. В СМИ попала переписка режиссера с его помощниками, в которой Харви угрожает расправой Дженнифер Энистон — героине культового сериала “Друзья”.

Отметим, что американский режиссер 24 февраля был официально признан виновным в изнасиловании третьей степени и преступных действиях сексуального характера первой степени. Все это грозит Харви солидным сроком. При этом суд уже приговорил отправить насильника в тюрьму на остров Райкерс, где ему предстоит ожидать финальный приговор. Однако до тюрьмы дело пока не дошло. Преступник пожаловался на боли в груди и лег в больницу.

Тем временем в СМИ обсуждают новые скандальные детали по делу Харви. А именно - переписку с его помощниками. В одном из писем пресс-секретарь Вайнштейна переслал ему заметку National Enquirer. В заметке журналисты рассказывают о еще одной возможной жертве Харви - Дженнифер Энистон. Якобы на одной из премьер Вайнштейн нагло приставал к актрисе.

Кинопродюсер отреагировал на заметку National Enquirer крайне резко: “Джен Энистон нужно убить”, — написал помощникам Харви.

Что касается обвинения, то журналисты National Enquirer опираются на слова близких подруг Энистон. Которые утверждают что “Харви распускал руки и преследовал Дженнифер”.

Более того, источники уверяют, что Харви был влюблен в Дженнифер. Он буквально преследовал артистку. А также очень часто позволял себе на публике непристойные действия по отношению к ней.

“Харви был влюблен в Энистон и постоянно говорил о том, какая она горячая”,— цитирует The Enquirer источник из ее окружения.

При этом наедине режиссер и актриса никогда не оставались.

Однако данные обвинения так и не были вынесены на суде. Адвокатам Харви удалось убедить, что они ложны.

Официальные представители Энистон также подтвердили, что артистка никогда не состояла со скандальным режиссером в какой-либо связи.

“Дженнифер никогда не оставалась с Харви наедине. У нас нет никаких комментариев”, — цитирует выдержки из документа Daily Mail.

Напомним, что впервые об обвинениях Харви Вайнштейна в сексуальном насилии заговорили в 2017 году. Тогда в октябре в The New York Times появилось резонансное интервью актрисы Эшли Джадд, в котором та рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. После этого совет директоров The Weinstein Company сообщил кинорежиссеру, что его работа с The Weinstein Company прекращена. Позднее о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна также рассказали Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и десятки других актрис. В общей сложности более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях.

