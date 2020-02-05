Топ-4 самых громких секс-скандала церемонии Оскар: от Харви Вайнштейна до Брайана Сингера

Коллаж: РБК-Украина

Суд по самому резонансному делу продюсера Харви Вайнштейна должен завершится в 2020 году

Последние годы самая престижная кинопремия мира Оскар ассоциируется не только со звездной красной дорожкой и роскошной церемонией награждения, но и громкими секс-скандалами. Два года назад церемония вручения началась с рассказа ведущего о статуэтке мужчины без детородного органа. Мол, именно таких продюсеров и актеров не хватает в киноиндустрии. Кто из известных оскароносных звезд потерял работу и достоинство из-за насилия к женщинам и мужчинам? И как сексуальное домогательство повлияло на дальнейшую карьеру звездных извращенцев?

Харви Вайнштейн

Новый год – новый скандал! В деле пресловутого продюсера Харви Вайнштейна еще плюс 2 обвинения в сексуальных домогательствах. В начале января суд рассмотрел иски женщин, которых добивался Харви в 2006-м и 2013-м годах. Волна заявлений от других жертв об изнасиловании известным продюсером прокатилась по США в 2017 году. В непристойном поведении мужчину обвинили более 80 женщин, среди которых и известные актрисы. И мгновенно из одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда, фильмы которого неоднократно завоевывали Оскар, он превратился в извращенца-изгоя.

В январе в Нью-Йорке начался судебный процесс, который должен стать логическим завершением громкого сексуального скандала, разразившегося в Голливуде осенью 2017 года (скриншот поста: instagram.com/badhabitfun28)

Одной из первых подняла бунт в Голливуде актриса Роуз Макгоуэн, которая призналась, что продюсер жестоко изнасиловал ее еще в 23 года. Он пригласил девушку в свой номер пересмотреть сценарий и там взял силой. Признаться во всем для Роуз было важным шагом ради того, чтобы другие женщины не пострадали от насилия Вайнштейна.

И действительно – это дело стало одним из самых масштабных скандалов в Голливуде. Харви уволили, осудили коллеги и бросила жена. Также история обвинений вызвала так называемый «эффект Вайнштейна», когда аналогичным публичным обвинениям подверглись и другие знаменитости. В соцсетях появился хэштег «Me too» – «Я также», под которым женщины рассказывают о сексуальных домогательствах.

Роман Полански

Секс-скандалы – также постоянные гости в жизни режиссера Романа Полански! Его последний фильм «Офицер и шпион», который получил гран-при на Венецианском кинофестивале, вызвал волну возмущения и бойкотов. Дело в том, что за 5 дней до премьеры одно из французских изданий опубликовало сенсационное признание актрисы Валентин Монье, которая обвинила режиссера в изнасиловании. Правда, молчала женщина до 45 лет и только сейчас решилась на интимное признание. Она познакомились с Полански на горнолыжном курорте в Швейцарии. Отдых 18-летней девушки закончился трагически – мужчина пригласил ее в свое шале, где избил и изнасиловал. Сам Полански заявил, что это все неправда и безумие.

Роман Полански (скриншот: instagram.com/francescociancaglioni)

Впрочем, это уже пятое обвинение в изнасиловании в арсенале режиссера. Но наибольшую огласку получила история одной из первых жертв – Саманты Геймер. Оказывается, на момент интимной близости между девушкой и именитым режиссером ей было всего 13 лет. Роман подсыпал своей жертве в шампанское наркотики и соблазнил ее. Полански признался в своих действиях и провел в тюрьме полтора месяца. А после этого уехал из Америки в Европу. Кстати, режиссер обвинил голливудского продюсера Харви Вайнштейна в травле. Что это именно он раскопал дело Саманты Геймер, которое произошло в конце семидесятых, чтобы уменьшить шансы его фильма «Пианист» на получение Оскара. Но план Харви не сработал, и Полански в свое время таки получил Оскар как лучший режиссер. Тем не менее, ряд новых обвинений в изнасиловании и совращении малолетних в 2018-м лишили мужчину членства в американской Академии кинематографических искусств и наук, которая вручает премию Оскар.

Кевин Спейси

Кевин Спейси (фото: instagram.com/kevinspacey)

Жертвами известных извращенцев становятся не только женщины, но и мужчины. Обвинения в сексуальном насилии сломали жизнь обладателю двух «Оскаров» – актеру Кевину Спейси. Его карьера мгновенно рассыпалась, как карточный домик. В 2017-м актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в попытке склонить его к сексу в 14 лет. Кевин извинился перед коллегой, но это не сработало. И с актером разорвали контракт на съемки в сериале «Карточный домик», вырезали сцены с участием Кевина из фильма «Все деньги мира» и лишили международной премии «Эмми». В итоге мужчину обвинили в сексуальных домогательствах 30 жертв. В прошлом году трое из них умерли в автокатастрофе, от рака и в результате самоубийства. По мистическому совпадению художник Ари Бен покончил с собой на следующий день после заявления актера в соцсетях. Кевин обнародовал поздравление с Рождеством, в котором призвал поклонников «убивать» врагов добротой.

Брайан Сингер

Брайан Сингер (фото: instagram.com/bryanjaysinger)

Громкий секс-скандал прогремел и в прошлом году за две недели до Оскара. Режиссера музыкального байопика «Богемская рапсодия» Брайана Сингера обвинили в педофилии. Сразу четверо мужчин заявили, что Сингер их домогался, а с некоторыми даже имел интимные отношения. К тому времени все жертвы были несовершеннолетними. Сам Брайан все отрицал, мол это гомофобная клевета, которую раздули журналисты, чтобы нажиться на популярности «Богемской рапсодии». Но в каждой сплетне есть доля правды. Мужчине, который и так из-за конфликтов с актерами и срыва съемок был уволен с должности режиссера фильма за несколько недель до конца съемочного процесса, общественность так и не простила его извращенное поведение. От Сингера остались в «Богемской рапсодии» только титры.

Конечно, этот скандал повлиял и на результаты Оскара. «Богемская рапсодия» из пяти номинаций хоть и выиграла в четырех, но главную награду за лучший фильм года так и не получила.

Сложно представить, как трудно было секс-жертвам известных продюсеров и актеров начать говорить об интимных драмах. Но их признания навсегда изменили историю современного Голливуда.

А выплывут ли новые секс-скандалы на нынешней церемонии вручения премии Оскар, узнаем уже ночью 10-го февраля эксклюзивно в прямом эфире канала «Украина». Трансляция стартует в 1:30, когда звезды выйдут на красную дорожку. Ведущие программы «Зірковий шлях» Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро познакомят зрителей с картинами-номинантами на Оскар, раскроют все подробности подготовки к церемонии и расскажут о других не менее громких скандалах кинопремии.

Ведущие телеканала Украина - Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Монро