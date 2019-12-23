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Нужно брать себя в руки: Алина Гросу сделала неожиданное признание о фигуре

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.12.2019 - 14:52
Нужно брать себя в руки: Алина Гросу сделала неожиданное признание о фигуре
Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Певица поделилась важным секретом стройности

Алина Гросу в этом году сменила свой статус и превратилась из завидной холостячки в счастливую жену. На свадьбу певицы в Италию приехал целый "звездный десант" - Ирина Билык, Павел Зибров, Дмитрий Коляденко и Виталий Козловский. Избранником девушки стал молодой российский бизнесмен Александр Комков. Алина решила вспомнить о самом ярком событии уходящего года, а также попутно ответить на вопросы читателей российского журнала "Лиза". В "сториз" Instagram она также поделилась секретом стройной фигуры.

"Свадьба была просто волшебной, потрясающей и восхитительной и я была безумно счастлива. На самом деле я хотела объединить жизнь с человеком, а свадьба – это уже второстепенное. Потому что никакой штамп в паспорте не имеет такого значения, как чувства, страсть и тому подобное", - рассуждает артистка.

Певица признается, что ей непросто поддерживать себя в форме, а также делится секретом идеальной фигуры.

Нужно брать себя в руки: Алина Гросу сделала неожиданное признание о фигуре

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"На самом деле я до сих пор не считаю свою фигуру хорошей. Постоянно сижу на правильном питании и диетах, спорт, хореография. Иногда я срываюсь, и это все очень-очень трудно. Просто нужно брать себя в руки, ставить себе цель, и эта цель – нравиться себе. И это реально помогает. Тогда все точно будет зашибись", - дала совет Алина.

Также девушка поделилась планами на Новый год. Оказалось, что в новогоднюю ночь она будет на работе, но это не помешает ей встретить бой часов с родными.

"На Новый год я буду работать, но радует то, что со мной будет моя семья. Потому что мы решили, что они будут со мной, где бы я ни была", - пояснила Алина.

Нужно брать себя в руки: Алина Гросу сделала неожиданное признание о фигуре

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Также певица отметила, что уже получила свой лавный незабываемый подарок "под елочку". "Самый мой главный подарок на этот Новый год – это то, что у меня есть семья", - признается артистка.

Ранее Алина Гросу рассказала, как ухаживает за своей внешностью и каких ритуалов красоты придерживается.

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