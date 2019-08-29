"Нравится познавать и кайфовать": Каменских восхитила духовным и физическим развитием

Настя Каменских продолжает активно заниматься йогой и делится едва ли не каждым шагом и успехов в своих соцсетях. Отметим, что украинская исполнительница всего несколько дней назад решила попробовать новый вид физической активности. При этом Настя занимается не просто йогой, а ретрит-йогой. То есть с элементами восстановления - как физического, так и эмоционального. А Насте, как оказалось, есть, о чем переживать. Недавно певица призналась, что испытывает проблемы со спиной. От постоянных перелетов и переездов у Каменских болит спина. И едва ли не единственный способ, который может ей помочь, - йога!

Для этих целей Каменских выделила себе сразу несколько дней, во время которых несколько раз, утром и вечером, занимается йогой с тренером. И кстати, вместе с Настей тренируется и ее подруга - Аня Завгородняя (жена Алексея Завгороднего, солиста группы “Время и Стекло”).

Девушки не только растягиваются, но и медитируют, а также занимаются творчеством. К примеру, девушки сегодня, 29 августа, после тренировки посвятили время рисованию маслом на холсте!

Скриншоты: instagram.com/annchuk

Кроме того, Каменских, как обычно, показала на видео свою утреннюю тренировку. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

“Уже было 5 тренировок, 2 медитации и 3 дыхательных практик! Это сложно, и даже не физически, а морально. Так, как ретрит вообще нацелен на то, чтобы снять внутренние зажимы, развязать эмоциональные узлы и стать в целом свободнее и счастливее. Короче, нравится мне познавать и кайфовать от этого! Namaste”, - написала Настя.

Также певица показала фото, на котором умиротворенно смотрит в камеру.

Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Каменских взбудоражила сеть пикантными фото в ванной. Певица похвасталась в сети своими упругими ягодицами.