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Нож в спину: Актер Павел Вишняков признался, что не раз в жизни переживал предательство

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2020 - 11:41
Нож в спину: Актер Павел Вишняков признался, что не раз в жизни переживал предательство
Павел Вишняков (фото: соцсети артиста)

Вишняков отметил, что после такого сложно доверять

Актер Павел Вишняков, исполнивший одну из главных ролей в детективе «Консультант» канала «Украина», как и большинство людей, сейчас сидит дома. Однако артист не скучает, а занимается необычным хобби – садоводством. Павел рассказал, откуда у него любовь к этому занятию, а также вспомнил, после каких событий ему стало сложно доверять людям.

В новой детективной мелодраме «Консультант», премьера которого состоится в понедельник, 13 апреля, в 21:00 на телеканале «Украина», Павел Вишняков исполнил весьма неоднозначную роль. Его герой, страдающий от неразделенной любви, совершает безумные поступки.

Сам артист говорит, что проекты со своим участием почти никогда не смотрит, потому что относится к своей работе самокритично. А сейчас, когда на карантине появилось свободное время, посвящает его интересному хобби.

«Так как я родом из деревни, без земли не могу. У меня есть выход на крышу, там я выращиваю огурцы, арбузы, пересаживаю клубнику, поливаю цветы. Еще вышиваю картины бисером, смотрю сериалы, занимаюсь спортом», – отмечает Павел Вишняков.

Артист часто снимается в мелодрамах и детективах, но признается, что смотреть любит фэнтези и надеется, что когда-то наш мир станет добрее. Вишняков говорит, что не раз переживал предательство и разочаровывался в людях.

«Если ты общаешься с человеком неделю, месяц, полгода – это одно. А когда год, два, пять лет и после этого получаешь нож в спину – конечно, после такого сложно доверять. «Наелся» предательства в жизни я уже до такой степени, что ограждаю себя от людей и, наверное, стал немного социопатом. Я раньше любил проводить время в компании, а после всяческих не очень хороших историй стараюсь избегать людей и общаюсь с определенным кругом знакомых», – откровенно рассказал актер.

Нож в спину: Актер Павел Вишняков признался, что не раз в жизни переживал предательство

Актер Вишняков

Как сообщалось ранее, в детективе «Консультант» также снялись Алексей Морозов, Алина Сергеева, Елизар Назаренко, Алексей Нагрудный, Дмитрий Соловьев, Артур Логай, Анна Арефьева, Олеся Жураковская, Игорь Портянко, Павел Харланчук и другие актеры.

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