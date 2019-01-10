Новый Сальвадор: звезда Евровидения поразил кардинальной сменой имиджа

Фото: Сальвадор Собрал (instagram.com/salvadorsobral.music)

Победителя Евровидения 2017 не узнать, чувственный юноша превратился в настоящего мужчину

Кардинальная смена имиджа португальской звезде Евровидения 2017 Сальвадору Собралу к лицу, на смену пучку пришли коротко остриженные волосы, к новой внешности мачо Сальвадор добавил густую бороду и немного прибавил в весе.

Фото: Новый мужественный Сальвадор Собрал (instagram.com/salvadorsobral.music)

Сейчас, вновь гастролирующий певец выглядит значительно мужественней, чем два года назад. В прессе такие перемены связывают с операцией на сердце, которую не так давно перенес Сальвадор. Напомним, что с детства знаменитый португалец страдал от сердечной недостаточности и, поскольку уже встал вопрос жизни и смерти, врачи пересадили ему донорский орган.

Пройдя долгий период реабилитации Сальвадор возобновил концертную деятельность, о чем можно узнать из его Instagram-аккаунта. Надо отметить, что его внешний вид вероятно подчеркивает его внутреннее состояние, пройдя много жизненных испытаний португалец стал выглядеть намного эффектней и привлекательнее.

В социальных сетях появились много новых фото, на которых Сальвадор Собрал демонстрирует себя с короткой стрижкой и отросшей бородой.

"Сегодня я другой, перевернул страницу. Для меня длинные волосы, которые я носил, связаны с прошлым, а с новой стрижкой я чувствую себя свежее, легче", — сказал Сальвадор в одном из недавних интервью.

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Кстати, недавно был представлен официальный логотип Евровидения 2019, создатели рассказали, чем вдохновились, при его создании.

А также уже стало известно, кто станет судьями и ведущим Нацотбора на Евровидении 2019.