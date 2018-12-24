Новый год в Бессарабии: Руслана готовит уникальное шоу на чистой энергии солнца

Руслана (фото предоставлены "Master Management")

В новогоднюю ночь первая победительница Евровидения от Украины покажет, как чистая энергия солнца изменила музыку

Известная украинская певица Руслана презентовала в Киеве свой проект #ReNewYear, который посвящен переходу на чистую энергию. Как известно, артистка сама живет в энергоактивном доме и занимается вопросами сохранности экологии и планеты.

В новогоднюю ночь Руслана, которая была назначена Послом Возобновляемой энергии в мире, сделает шоу на чистой энергии солнца, собранной на полях солнечными станциями Бессарабии.

"Эта акция уникальна тем, что в новогоднюю ночь, когда люди по всему миру на празднование Нового года потратят больше всего энергии, ми соберем чистую энергию на солнечных полях Бессарабии и подарим ее людям. Все наше шоу будет происходить благодаря чистой энергии! Произойдет новогоднее чудо", - сообщила Руслана.

Акция состоится в городе Измаил, в уникальном Бессарабском крае.

Бессарабия – точка на карте Украины, где максимум солнца (наибольшее количество солнечных дней в году - ред.). И в новогоднюю ночь она станет уникальной энергетической платформой для внедрения и развития Renewable.

30-31 декабря Руслана с командой покажут, как создается энергия – весь путь создания солнечной энергии. Эти события будут транслироваться LIVE на официальных страницах Русланы в Facebook и Instagram, а также YouTube.

В первые минуты Нового 2019 года на сцене появится Руслана и сделает эксклюзивную премьеру нового звучания – покажет, как чистая энергия солнца изменила музыку.

"Место проведения акции превратится в фрагмент солнечной станции. Там будут установлены солнечные панели и специальная инсталляция, которые позволят отключиться от поставки старой энергии и полностью перейти на настоящую солнечную”, - поделился подробностями автор идеи Виктор Куртев.

Напомним, Руслана подарила жителям города Батурина настоящий праздник ко Дню Независимости Украины. Звезда представила авторский проект "Батурин. Ренесанс Незалежності".

Ранее Руслана "зажгла" на фестивале в поддержку солнечной энергии.