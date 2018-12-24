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Новый год в Бессарабии: Руслана готовит уникальное шоу на чистой энергии солнца

Lite » Звезды 24.12.2018 - 13:25
Новый год в Бессарабии: Руслана готовит уникальное шоу на чистой энергии солнца
Руслана (фото предоставлены "Master Management")

В новогоднюю ночь первая победительница Евровидения от Украины покажет, как чистая энергия солнца изменила музыку

Известная украинская певица Руслана презентовала в Киеве свой проект #ReNewYear, который посвящен переходу на чистую энергию. Как известно, артистка сама живет в энергоактивном доме и занимается вопросами сохранности экологии и планеты. 

В новогоднюю ночь Руслана, которая была назначена Послом Возобновляемой энергии в мире, сделает шоу на чистой энергии солнца, собранной на полях солнечными станциями Бессарабии. 

"Эта акция уникальна тем, что в новогоднюю ночь, когда люди по всему миру на празднование Нового года потратят больше всего энергии, ми соберем чистую энергию на солнечных полях Бессарабии и подарим ее людям. Все наше шоу будет происходить благодаря чистой энергии! Произойдет новогоднее чудо", - сообщила Руслана. 

Новый год в Бессарабии: Руслана готовит уникальное шоу на чистой энергии солнца

Акция состоится в городе Измаил, в уникальном Бессарабском крае. 

Бессарабия – точка на карте Украины, где максимум солнца (наибольшее количество солнечных дней в году - ред.). И в новогоднюю ночь она станет уникальной энергетической платформой для внедрения и развития Renewable. 

30-31 декабря Руслана с командой покажут, как создается энергия – весь путь создания солнечной энергии. Эти события будут транслироваться LIVE на официальных страницах Русланы в Facebook и Instagram, а также YouTube.

В первые минуты Нового 2019 года на сцене появится Руслана и сделает эксклюзивную премьеру нового звучания – покажет, как чистая энергия солнца изменила музыку.  

"Место проведения акции превратится в фрагмент солнечной станции. Там будут установлены солнечные панели и специальная инсталляция, которые позволят отключиться от поставки старой энергии и полностью перейти на настоящую солнечную”, - поделился подробностями автор идеи Виктор Куртев.

Новый год в Бессарабии: Руслана готовит уникальное шоу на чистой энергии солнца

Напомним, Руслана подарила жителям города Батурина настоящий праздник ко Дню Независимости Украины. Звезда представила авторский проект "Батурин. Ренесанс Незалежності". 

Ранее Руслана "зажгла" на фестивале в поддержку солнечной энергии. 

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