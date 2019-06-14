ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Новых детей тебе": Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.06.2019 - 10:56
"Новых детей тебе": Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

14 июня веселой телеведущей исполнилось 29 лет

14 июня знаменитой телепутешественнице, успешной ведущей собственных шоу, а также счастливой жене и маме маленького сыночка Регине Тодоренко исполнилось 29 лет. Конечно же, в этот день ее ждет множество поздравлений и теплых слов - как от самых близких, так и от многочисленных поклонников. Любимый супруг артистки, российский певец Влад Топалов уже поздравил ее на своей страничке в Instagram, причем оставил весьма оригинальные пожелания.

Он опубликовал яркое фото любимой жены, на котором счастливая Регина запечатлена на пляже в купальнике и солнцезащитных очках. Влад отметил, что не будет писать много "сопливых" слов, а лучше скажет из лично, однако это у него не очень-то получилось и пост получился очень милым и трогательным. 

Топалов признался ей в любви, а главное - пожелал им завести еще детей. Напомним, пара растит полугодовалого сына Михаила, которого они в семье ласково называют Майкл.

&quot;Новых детей тебе&quot;: Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Матушка моя! Друг мой родной! С днем варенья тебя! Сопливо-мимишного поздравления не будет. Их сегодня у тебя достаточно! Все скажу лично! А тут я хочу радоваться и улыбаться! Ты - солнце! Ты - невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и "озеленяет" все вокруг и все, чего касается! Будь ЗДОРОВОЙ. Это главное! Это вопрос нашего с Майклом выживания, ты - самый веселый человек на земле! Твоей доброты и любви хватает на миллиарды световых лет! Блин.... все равно как-то мимишно выходит. Я тебя безумно люблю! Не останавливайся ни на чем, кроме меня))) пусть твой атомный реактор внутри вечно работает! Новых гостей тебе, новых идей и, главное, новых ДЕТЕЙ! Со мной, я знаю, ты самая счастливая, поэтому желаю тебе сохранить свое счастье! Мы с МВ тебя любим и ужасно тобой гордимся! Ты мама года, жена года, ведущая года, женщина года для нас!!!! Ты только нас люби и корми вовремя! А мы всегда и во всем с тобой! Ты крутой медведь!  твои папа и сын!" - поделился певец.

Подписчики поспешили присоединиться к поздравлениям и засыпали Регину приятными пожеланиями, а также отметили, что они прекрасная семья и видно, что очень любят друг друга.

  • Боже)) как он классно ее поздравил,как он ее любит
  • Действительно солнечная девушка
  • Это одно из лучших поздравлений, которые мне удавалось читать! Вы крутые! 
  • Влад супер. С днем рождения Регину
  • Одно из самых четких и красивых поздравлений я увидела у Вас, Влад! очень правильные и красивые слова от мужчины, мужа, папы...
  • Блиииин, это так мимишно. С днем рождения, Регина 
  • Поздравление супер просто. Есть же все таки настоящие мужчины 
  • Да так мило. С Днем Рождения любимую жену твою, она огонь
  • Пусть у вашего счастья семейного не будет конца! 
  • Боже, как это трогательно и самое главное от сердца 
  • Как мило и чувствуется огромная любовь. С днем рождения, Регину. Будьте счастливы и солнцем друг другу
 

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Отметим, что сама Тодоренко попросила поклонников о необычном подарке на  день рождения - помочь больному ДЦП ребенку, контакты которого оставила на своей страничке.

&quot;Новых детей тебе&quot;: Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, счастливая Регина Тодоренко заинтриговала подароком от Влада Топалова на день рождения, однако пока не призналась, что же это.

Ранее Регина Тодоренко сделала неожиданное признание и заявила, что готова к еще одному  ребенку и очень хочет девочку.

Также Тодоренко и Топалов похвастались стильной семейной фотосессией, продемонстрировав сцены из супружеской жизни.

"Второй бэбик?" Счастливая Тодоренко заинтриговала подароком от Топалова "Не перестаю восхищаться": Топалов растрогал сеть признанием о Тодоренко
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренкодень рождения
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь