Новое видео "Stand up", достижения и планы на следующий год: АНТИТЕЛА подвели итоги 2019 года

Антитела (фото: пресс-служба группы)

Тарас Тополя: "Наш фундамент - большая идея того, что артист - для людей и ради людей"

Группа Антитела представила видеоработу на песню "Stand up". Работа стала символическим итогом успешного года для Антител. Для группы он был насыщенным, социально активным и в творческом плане успешным. В 2019 году произошло много знаковых событий: Антитела представили пять клипов и альбом "Hello", который вживую услышали почти восемьдесят тысяч поклонников творчества группы во время стадионного тура по Украине, два Дворца спорта, четыре стадиона и первые концерты в Европе. Солист группы Тарас Тополя получил почетное звание молодежного посла UNICEF и был награжден орденом "За заслуги" III степени Президентом Украины. Группа Антитела впервые в Украине столкнулись с патентным троллем, который присвоил себе тональности и темпы песен. Им пришлось отстаивать свое право свободно творить в суде и бороться на стороне всех украинских артистов.

Антитела - Stand Up

Год начался с премьеры работы "Вірила", которая получила много наград в течение года и завершается премьерой "Stand up". Песня вошла в шестой альбом "Hello". Его релиз состоялся в апреле вместе с клипом на титульную песню, которая дала название альбома. Работа "Stand up" - это видеодокумент исторического события для группы Антитела - два столичных Дворцы спорта подряд с аншлагами. Эмоциональные кадры видеоработы передают атмосферу, царящую на концертах группы.

Что касается семье, то за этот год в семье Антител произошло пополнение. Музыкант и директор группы Сергей Вусык стал в третий раз отцом! Команда группы также расширилась, и сегодня в постоянном составе работает пятнадцать человек, а ООО "Антитела" номинировано на звание "Компания года - 2019" среди лучших предприятий Украины в категории "Театральная и концертная деятельность".

"Все, что произошло в 2019 году - это логический результат работы большой команды единомышленников и еще одно подтверждение того, что Антитела на правильном пути. Наш фундамент - большая идея того, что артист - для людей и ради людей. Мы поем о жизни и честны перед нашими поклонниками во всем, что делаем. Наши песни помогают и дают надежду многим людям, и они приходят к нам на концерты, чтобы почувствовать немного больше, чем просто мелодии, чтобы присоединиться к большому сообществу свободных, образованных, вдохновленных людей! Они все - наши единомышленники и это наш самый большой клад!", - поделился впечатлениями Тарас Тополя.

Группа Антитела провела насыщенный 2019 год (фото: пресс-служба группы)

Что касается года грядущего, то он также будет богатым на события. В январе Антитела продолжат историю по отмене абсурдного патента на ноты. Тур "Hello" в 2020 году продолжится и расширит географические горизонты. Он охватит различные площадки: от театров до стадионов. Концерты состоятся в более пятидесяти городах Украины. С выступлениями Антитела посетят также концертные площадки разных стран: Польши, США, Канады, Чехии и др. Список стран будет дополняться. Билеты уже в продаже. Готовятся новые релизы песен и клипов. Антителам есть чем удивить своих поклонников в следующем году.