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Носит на руках: счастливая Алина Гросу показала трогательное фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.06.2019 - 17:29
Носит на руках: счастливая Алина Гросу показала трогательное фото с мужем
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица сделала милое признание о любимом

В первый день лета, 1 июня певица Алина Гросу вышла замуж - она расписалась со своим возлюбленным Александром в одном из ЗАГСов Москвы, где живет артистка. По ее словам, пышное свадебное торжество у нее тоже будет, но позже - оно состоится в Венеции в конце июня. А пока что счастливая девушка наслаждается семейной жизнью и привыкает к роли жены.

На своей странице в Instagram Алина поделилась трогательным фото с супругом, на котором тот держит ее на руках. Одетая в длинное платье с цветочным принтом певица нежно обнимает любимого за шею и прячет улыбку у него в плече. 

"Чтоб любил и на руках носил, как говорят))) Я безумно боюсь высоты. И единственный человек, которому могу доверить свое тело на поднятие и всякие там кружения/ношения - это мой Сашка или комочек (дома я его только так называю ))) Пы.сы. А вы боитесь когда вас поднимают ?))))" - разоткровенничалась Гросу.

Носит на руках: счастливая Алина Гросу показала трогательное фото с мужем

Фото: Алина Гросу с мужем (instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры оставили много умиленных отзывов, многие пишут, что Алина и Александр - прекрасная пара и желают им счастья.

  • "Вы очень красивая пара, желаю вам много любви  и счастья"
  • "Какие милые!!!!))"
  • "Какие красивые"
  • "Такі милі)))"
  • "Бозеее, заечкиии"
  • "Вы такие красивые"
  • "Самая красивая пара"
  • "На руках чтоб носил, это приятно!! Хорошо сказано и верно!"

Носит на руках: счастливая Алина Гросу показала трогательное фото с мужем

Носит на руках: счастливая Алина Гросу показала трогательное фото с мужем

Носит на руках: счастливая Алина Гросу показала трогательное фото с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Алина также опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена в свадебном платье с букетом невесты.

Носит на руках: счастливая Алина Гросу показала трогательное фото с мужемНосит на руках: счастливая Алина Гросу показала трогательное фото с мужем

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, недавно Алина Гросу впервые показала лицо мужа Александра и рассказала об их отношениях.

Ранее крестная Алины Гросу Ирина Билык проболталась о деталях предстоящего торжества. По ее словам, свадьба состоится в июне в Венеции.

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