"Нос вообще другой": Слава из НеАнгелов поразила архивными фото до пластики

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица призналась, что и сама уже не помнит себя такой

Участница дуэта НеАнгелы 35-летняя Слава Каминская, которая недавно призналась, что после развода с мужем Эдгаром у нее уже завязались новые отношения, поразила поклонников архивными фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала архивные черно-белые кадры, сделанные во время съемок клипа на песню "Я знаю это ты", которая вышла в 2010 году.

Как отметили пользователи сети, на этих фото Слава запечатлена еще до пластических операций - судя по всему, она изменила форму носа и губ, а также увеличила грудь. Некоторые посчитали, что певицу так изменил бывший муж, который работает пластическим хирургом.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

К слову, и сама Каминская призналась, что не помнит себя такой.

"Я знаю это ты" - пели мы в песне, но я не помню себя такой в жизни. вот круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры. спасибо @am_murr за то что уже тогда через свой объектив ты видела нас такими. Моя Шелестина с возвращением", - прокомментировала публикацию артистка.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

В комментариях фолловеры активно обсуждают изменения во внешности Славы - некоторые даже отметили, что у нее стало совсем другое лицо. Нашлось и немало таких, которым она нравилась больше до пластики.

вот это вам лицо перекроил супруг бывший.... а вам ведь и 40 вроде нет..... разные люди) на фото и сейчас)

У меня вопрос! Куда с годами уходят щёки?) А хотя какая разница

Тут еще нос другой

И такая особенная!!! А сейчас конечно красиво, но ничего особенного)))

Вы тут прямо копия мамы, одно лицо

Гарна як весна

А брови то решают все-таки

тут губы красивее

Очень и очень именно такой вас начала слушать! Настолько индивидуальные черты, красиво!!!

Грудь больше стала))

Нос вообще другой

Один из моих любимых клипов

Гарна!!! Справжня красуня

Тут ещё с носиком

Вас не узнать. Сейчас выглядите в 1000 раз лучше!

Ооочень крутая была тогда и сейчас!!! Меняется время, жизнь и внешность, мне нрав

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

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