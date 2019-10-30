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"Нос вообще другой": Слава из НеАнгелов поразила архивными фото до пластики

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.10.2019 - 13:32
"Нос вообще другой": Слава из НеАнгелов поразила архивными фото до пластики
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица призналась, что и сама уже не помнит себя такой

Участница дуэта НеАнгелы 35-летняя Слава Каминская, которая недавно призналась, что после развода с мужем Эдгаром у нее уже завязались новые отношения, поразила поклонников архивными фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала архивные черно-белые кадры, сделанные во время съемок клипа на песню "Я знаю это ты", которая вышла в 2010 году.

Как отметили пользователи сети, на этих фото Слава запечатлена еще до пластических операций - судя по всему, она изменила форму носа и губ, а также увеличила грудь. Некоторые посчитали, что певицу так изменил бывший муж, который работает пластическим хирургом.

&quot;Нос вообще другой&quot;: Слава из НеАнгелов поразила архивными фото до пластики

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

К слову, и сама Каминская призналась, что не помнит себя такой.

"Я знаю это ты" - пели мы в песне, но я не помню себя такой в жизни. вот круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры. спасибо @am_murr за то что уже тогда через свой объектив ты видела нас такими. Моя Шелестина с возвращением", - прокомментировала публикацию артистка.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

В комментариях фолловеры активно обсуждают изменения во внешности Славы - некоторые даже отметили, что у нее стало совсем другое лицо. Нашлось и немало таких, которым она нравилась больше до пластики.

  • вот это вам лицо перекроил супруг бывший.... а вам ведь и 40 вроде нет..... разные люди) на фото и сейчас)
  • У меня вопрос! Куда с годами уходят щёки?) А хотя какая разница
  • Тут еще нос другой
  • И такая особенная!!! А сейчас конечно красиво, но ничего особенного)))
  • Вы тут прямо копия мамы, одно лицо
  • Гарна як весна
  • А брови то решают все-таки
  • тут губы красивее
  • Очень и очень именно такой вас начала слушать! Настолько индивидуальные черты, красиво!!!
  • Грудь больше стала))
  • Нос вообще другой
  • Один из моих любимых клипов
  • Гарна!!! Справжня красуня
  • Тут ещё с носиком
  • Вас не узнать. Сейчас выглядите в 1000 раз лучше!
  • Ооочень крутая была тогда и сейчас!!! Меняется время, жизнь и внешность, мне нрав

&quot;Нос вообще другой&quot;: Слава из НеАнгелов поразила архивными фото до пластики

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава Каминская из НеАнгелов растрогала нежным фото с мамой.

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