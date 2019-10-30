"Нос вообще другой": Слава из НеАнгелов поразила архивными фото до пластики

Певица призналась, что и сама уже не помнит себя такой
Участница дуэта НеАнгелы 35-летняя Слава Каминская, которая недавно призналась, что после развода с мужем Эдгаром у нее уже завязались новые отношения, поразила поклонников архивными фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала архивные черно-белые кадры, сделанные во время съемок клипа на песню "Я знаю это ты", которая вышла в 2010 году.
Как отметили пользователи сети, на этих фото Слава запечатлена еще до пластических операций - судя по всему, она изменила форму носа и губ, а также увеличила грудь. Некоторые посчитали, что певицу так изменил бывший муж, который работает пластическим хирургом.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
К слову, и сама Каминская призналась, что не помнит себя такой.
"Я знаю это ты" - пели мы в песне, но я не помню себя такой в жизни. вот круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры. спасибо @am_murr за то что уже тогда через свой объектив ты видела нас такими. Моя Шелестина с возвращением", - прокомментировала публикацию артистка.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
В комментариях фолловеры активно обсуждают изменения во внешности Славы - некоторые даже отметили, что у нее стало совсем другое лицо. Нашлось и немало таких, которым она нравилась больше до пластики.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, Слава Каминская из НеАнгелов растрогала нежным фото с мамой.
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