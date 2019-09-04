"Ноги от ушей": Слава из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике

Участница группы НеАнгелы Слава Каминская продолжает наслаждаться веселым отдыхом с друзьями на Лазурном побережье Франции. Ранее артистка восхитила эффектным нарядом в горошек во время прогулки по живописным Каннам, после чего отправилась в морское путешествие на яхте, где релаксирует на солнышке и демонстрирует коллекцию ярких купальников.

Так, Слава показала фанатам свой "идеальный" купальник, который, по ее словам, делает на снимке ноги более длинными. Артистка позирует, стоя на яхте - она держится за канат и весело раскинула руки, при этом счастливо улыбаясь. Стоит отметить, что ее ноги действительно кажутся просто-таки бесконечными, а точеной фигуре можно только позавидовать!

Каминская выбрала яркий купальник необычного кроя - он слитный, при этом оголяет большую часть живота и отличается высокими вырезом в нижней части. Цвет наряда также оригинальный - верхняя его часть зеленой "змеиной" расцветки, а нижняя - ярко-синяя.

"Хотите длинные ноги на фото ? Идеальный купальник", - прокомментировала артистка.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

На еще одном кадре они с подругами загорают, лежа на яхте.

"Ноги от ушей ))) не оторвёшь. Если ты акробат", - подписала снимок Слава.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Фолловеры звезды поспешили оставить свои отзывы, восторгаясь ее формами и нахваливая купальник.

Такие ноги будут в любом купальнике длинными

Не в купальнике дело,у тебя и так..."ноги от ушей"

Богиня моя

Крутая! А купальник идеальный

Хочу длинные в жизни

Хитрая лиса)) ноги бомбезные-вот и весь секрет.

Очень красивая

Супер! Класнючая...

На фотку невозможно насмотреться))) фигура вау)

Красивые ноги

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов в купальнике экстремально преодолела свой страх. Певица сиганула в воду прямо с борта яхты, причем высота судна была довольно внушительной.

Кстати, Слава Каминская из НеАнгелов засветилась на обложке известного журнала. Певица запечатлена в стильном наряде с эффектным кожаным корсетом.