"Ноги от ушей": Слава из НеАнгелов похвасталась точеной фигурой в необычном купальнике

Певица поделилась яркими фото с отдыха на Лазурном побережье
Участница группы НеАнгелы Слава Каминская продолжает наслаждаться веселым отдыхом с друзьями на Лазурном побережье Франции. Ранее артистка восхитила эффектным нарядом в горошек во время прогулки по живописным Каннам, после чего отправилась в морское путешествие на яхте, где релаксирует на солнышке и демонстрирует коллекцию ярких купальников.
Так, Слава показала фанатам свой "идеальный" купальник, который, по ее словам, делает на снимке ноги более длинными. Артистка позирует, стоя на яхте - она держится за канат и весело раскинула руки, при этом счастливо улыбаясь. Стоит отметить, что ее ноги действительно кажутся просто-таки бесконечными, а точеной фигуре можно только позавидовать!
Каминская выбрала яркий купальник необычного кроя - он слитный, при этом оголяет большую часть живота и отличается высокими вырезом в нижней части. Цвет наряда также оригинальный - верхняя его часть зеленой "змеиной" расцветки, а нижняя - ярко-синяя.
"Хотите длинные ноги на фото ? Идеальный купальник", - прокомментировала артистка.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
На еще одном кадре они с подругами загорают, лежа на яхте.
"Ноги от ушей ))) не оторвёшь. Если ты акробат", - подписала снимок Слава.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Фолловеры звезды поспешили оставить свои отзывы, восторгаясь ее формами и нахваливая купальник.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, Слава из НеАнгелов в купальнике экстремально преодолела свой страх. Певица сиганула в воду прямо с борта яхты, причем высота судна была довольно внушительной.
Кстати, Слава Каминская из НеАнгелов засветилась на обложке известного журнала. Певица запечатлена в стильном наряде с эффектным кожаным корсетом.