"Ноги – отпад": Лобода сразила наповал длиной своих ног в ультракоротких шортах

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники предложили Лободе записать песню в честь ее ног

Светлана Лобода очень часто показывает поклонникам свои ультрастильные и оригинальные образы. Следует отметить, что скандальная украинская исполнительница – также обладательница тонкого чувства стиля. И очень часто Лобода выбирает достаточно смелые и неординарные образы, или же отдельные элементы гардероба.

Так, во время закрытия международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку (проходил с 25 по 28 июля) Лобода показала поклонникам один из таких – очень ярких – образов. Кстати, Светлана Лобода так и не появилась на красной дорожке закрытия фестиваля! Поклонникам Светланы повезло больше, ведь она вышла на сцену фестиваля "Жара" и исполнила несколько своих хитов.

"Вот уже который год у нас есть традиция встречаться именно в это время, здесь, на этой сцене. Веселитесь, отдыхайте, сегодня все только для вас", - обратилась к зрителям со сцены Лобода.

А вот на своей instagram-страничке Лобода все же показала образ – хоть и не сценический, но не менее яркий.

Так, между репетициями певица блистала в повседневном практичном образе. На фото исполнительница позирует в ультра коротких спортивных шортах болотного цвета, которые демонстрируют длинные ножки своей обладательницы.

Образ довершает короткий черный топ, небрежно накинутая на плечи полосатая рубашка. А также очень массивные белые кроссовки, которые остаются все еще актуальны и в этом году. Еще один оригинальный аксессуар – красная кепка-шапка, которая прикрывает не только голову, но и шею от палящего солнца. Из аксессуаров – узкие солнцезащитные очки.

"Мне нравится как дышится здесь", - подписала фото Лобода.

Стильная Светлана Лобода в Баку (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Также Светлана опубликовала фото с Бичолла (Анзор Тетрадзе) – грузинский модельер, а также близкий друг Светланы.

Светлана Лобода и Бичолла (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники певицы также поспешили оставить свои комментарии под ее новым образом:

"Красная Шапочка, где-то твой Серый Волк?"

"Зажгли вы на жаре конечно... Просто огонь"

"Ноги Однако"

"Бесподобна"

"Была песня про #твоиглаза, а может и про ноги снимем? Они у вас отпад"

"Ножки точно дышат))"

"Как я обожаю эту фигуру!"

"Ноги длиннющие!!! Фотографу респект"

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, ранее Лобода с дочкой устроили фотосессию в купальниках на яхте. Певица расслабляется с Евой во время морской прогулки.

Также Светлана растрогала сеть нежным фото с дочкой с концерта. Девочка назвала себя самым главным поклонников своей звездной мамы.