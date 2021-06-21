А что с ногами? Каменских озадачила фанатов снимком в бикини
Настя Каменских наслаждается жаркой погодой и не упускает случая позагорать - благо, их с Потапом частный дом с бассейном это позволяет. Певица поделилась жарким фото в бикини, при этом несколько озадачив поклонников.
У себя в Instagram артистка показала, как принимает солнечные ванны на зеленой лужайке у дома.
34-летняя Каменских сидит на расстеленном на траве полотенце в неоново-желтом бикини. Она надела темные очки и томно откинула голову назад, подставляя лицо солнцу. При этом на первом плане на фото - длинные ножки Насти.
"Спасибо, Вселенная, за ещё один прекрасный день. На фото абсолютное блаженство", - прокомментировала снимок знаменитость.
Настя Каменских удивила длинными ногами на снимке в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники засыпали певицу комментариями, восхищаясь ее фигурой. Однако многих смутили слишком уж длинные ступни исполнительницы - фолловеры гадают, фотошоп это или же просто неудачный ракурс.
- Да уж, с фотошопом ног перебор
- Насть, лыжи
- Стопа 48?
- Ноги размера 50?
- Очень красивое фото!!! Счастья вам каждую секунду!
- Капец! А что с ногами???
- Твои ступни просто невероятно длинные....это фактически плавники
- Настя, как всегда, невероятная
- Настюша красотка
- Какие ноги
- Шикарные ноги. Анастасия, вы красотка
- А что с ногами, 54 размер
- Богиня
Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что ее раздражает в Потапе.