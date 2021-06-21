А що з ногами? Каменських спантеличила фанатів знімком у бікіні
Настя Каменських насолоджується спекотною погодою і не упускає випадку позасмагати - благо, їх з Потапом приватний будинок з басейном це дозволяє. Співачка поділилася спекотним фото в бікіні, при цьому дещо спантеличивши шанувальників.
У себе в Instagram артистка показала, як приймає сонячні ванни на зеленій галявині біля будинку.
34-річна Каменських сидить на розстеленому на траві рушнику в неоново-жовтому бікіні. Вона одягла темні окуляри і млосно відкинула голову назад, підставляючи обличчя сонцю. При цьому на першому плані на фото - довгі ніжки Насті.
"Спасибі, Всесвіт, за ще один прекрасний день. На фото абсолютне блаженство", - прокоментувала знімок знаменитість.
Настя Каменських здивувала довгими ногами на знімку в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники засипали співачку коментарями, захоплюючись її фігурою. Однак багатьох збентежили надто вже довгі ступні виконавиці - фоловери гадають, фотошоп це або ж просто невдалий ракурс.
- Да уж, з фотошопом ніг перебір
- Насть, лижі
- Стопа 48?
- Ноги розміру 50?
- Дуже красиве фото!!! Щастя вам кожну секунду!
- Капець! А що з ногами???
- Твої ступні просто неймовірно довгі....це фактично плавники
- Настя, як завжди, неймовірна
- Настюша красуня
- Які ноги
- Шикарні ноги. Анастасія, ви красуня
- А що з ногами, 54 Розмір
- Богиня
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що її дратує у Потапі.