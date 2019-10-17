"Но менее миллиона": Анатолий Анатолич рассекретил свои заработки

Ведущим программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич, который ранее посетил премьеру фильма "Куда ты пропала, Бернадетт", строит свою карьеру не только на телевидении, а реализуется как интернет блогер. Сколько денег ему приносит эта работа, шоумен рассказал в программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на канале "Украина".

Анатолич Анатолич признался, что несколько раз в год посещает Соединенные Штаты Америки. Звезда любит проводить время в этой стране, ему нравится американская культура, идеи американского общества. Но покупать недвижимость там Анатолич не спешит, ведь, по его словам, ему это не по карману.

"У меня есть зарплата на телеканале, я не могу ее называть из-за коммерческой тайны. Это официальная зарплата, с которой я плачу большой процент в пенсионный фонд. И то, что я зарабатываю на своем ютуб-канале из интервью. Более 100 000 грн. в месяц точно. Но менее миллиона. Все впереди. У меня нет бизнесов никаких. Что-то заработали - я купил жене машину. Она желтого цвета. Это не новый порш. То есть я его купил не в салоне, поэтому естественно он был дешевле, чем все думают", - рассказал Анатолий Анатолич в программе "Зірковий шлях".

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Напомним, ранее Тарас Тополя сделал откровенное признание об отношениях с Alyosha. Фронтмен группы "Антитіла" признался, что жена его "невероятно возбуждает". По словам музыканта, ревность в их семье перекрывает то, что они доверяют друг другу.