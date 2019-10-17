ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Но менее миллиона": Анатолий Анатолич рассекретил свои заработки

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.10.2019 - 12:19
"Но менее миллиона": Анатолий Анатолич рассекретил свои заработки
Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатолич не только работает на ТВ, но и ведет свой блог

Ведущим программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич, который ранее посетил премьеру фильма "Куда ты пропала, Бернадетт", строит свою карьеру не только на телевидении, а реализуется как интернет блогер. Сколько денег ему приносит эта работа, шоумен рассказал в программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на канале "Украина".

Анатолич Анатолич признался, что несколько раз в год посещает Соединенные Штаты Америки. Звезда любит проводить время в этой стране, ему нравится американская культура, идеи американского общества. Но покупать недвижимость там Анатолич не спешит, ведь, по его словам, ему это не по карману.

"У меня есть зарплата на телеканале, я не могу ее называть из-за коммерческой тайны. Это официальная зарплата, с которой я плачу большой процент в пенсионный фонд. И то, что я зарабатываю на своем ютуб-канале из интервью. Более 100 000 грн. в месяц точно. Но менее миллиона. Все впереди. У меня нет бизнесов никаких. Что-то заработали - я купил жене машину. Она желтого цвета. Это не новый порш. То есть я его купил не в салоне, поэтому естественно он был дешевле, чем все думают", - рассказал Анатолий Анатолич в программе "Зірковий шлях".

&quot;Но менее миллиона&quot;: Анатолий Анатолич рассекретил свои заработки

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Напомним, ранее Тарас Тополя сделал откровенное признание об отношениях с Alyosha. Фронтмен группы "Антитіла" признался, что жена его "невероятно возбуждает". По словам музыканта, ревность в их семье перекрывает то, что они доверяют друг другу.

"Бомбезный тандем": стильная Лилия Ребрик с партнером позировала у трактора "Лучшая пара": Лилия Ребрик приятно удивила спортивным утром с новым соведущим
Новости Украины Анатолий Анатолич
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь