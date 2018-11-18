Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в своей профессии (видео)

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Известная украинская певица и народная артистка Нина Митрофановна Матвиенко вместе со многими другими украинскими звездами снялась для благотворительного календаря "Щирі. Свята". Нина Митрофановна поделилась своими впечатлениями Кате Осадчей, рассказывается в "Светской жизни".

Нина Матвиенко призналась, что ее раздражает в профессии. Это фотосессии, потому как они требуют слишком длительную подготовку.

"Вообще-то фотографироваться, надевать костюмы, гримироваться — это все очень надоедливо и долго. Но, к удивлению, я на одно настроилась, а получилось совсем по-другому. Все быстро очень было, пунктуально", - поделилась Нина Матвиенко.

Нина Матвиенко / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

Также певица, рассказала о собственных секретах красоты. Именно Пасха и Покрова самые любимые ее праздники, потому рецепты красоты у нее соответствуют праздничным ритуалам.

"На Покрову я обязательно иду в церковь, на Пасху я иду на всенощную, очень редко такое бывает, что не хожу, это только когда болею. И утром мы, все девушки, умываемся красными яичками и святой водой, чтобы мое белое личико было такое красное, как яичко и такое же гладкое", - поделилась Нина Митрофановна своим праздничным ритуалом.

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Видео: (video.rbc.ua)