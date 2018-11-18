ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в своей профессии (видео)

Lite » Звезды 18.11.2018 - 08:35

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Известная украинская певица и народная артистка Нина Митрофановна Матвиенко вместе со многими другими украинскими звездами снялась для благотворительного календаря "Щирі. Свята". Нина Митрофановна поделилась своими впечатлениями Кате Осадчей, рассказывается в "Светской жизни".

Нина Матвиенко призналась, что ее раздражает в профессии. Это фотосессии, потому как они требуют слишком длительную подготовку.

"Вообще-то фотографироваться, надевать костюмы, гримироваться — это все очень надоедливо и долго. Но, к удивлению, я на одно настроилась, а получилось совсем по-другому. Все быстро очень было, пунктуально", - поделилась Нина Матвиенко.

Нина Матвиенко рассказала, что ее раздражает в своей профессии (видео)

Нина Матвиенко / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

Также певица, рассказала о собственных секретах красоты. Именно Пасха и Покрова самые любимые ее праздники, потому рецепты красоты у нее соответствуют праздничным ритуалам.

"На Покрову я обязательно иду в церковь, на Пасху я иду на всенощную, очень редко такое бывает, что не хожу, это только когда болею. И утром мы, все девушки, умываемся красными яичками и святой водой, чтобы мое белое личико было такое красное, как яичко и такое же гладкое", - поделилась Нина Митрофановна своим праздничным ритуалом.

Также мы писали, что 70-летняя Нина Матвиенко прокомментировала эксперименты с внешностью.

Ранее Тоня Матвиенко призналась, как познакомилась с Арсеном Мирзояном.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины Катя Осадчаяпевецсветская жизньфотосессияНина Матвиенко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь