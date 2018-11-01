Нина Матвиенко примерила кожух на фото для "звездного" благотворительного календаря

Фото: Нина Матвиенко (коллаж РБК-Украина)

Известная украинская певица впервые присоединилась к съемкам проекта "Щирі"

Известная украинская певица Нина Матвиенко и еще 14 украинских звезд приняли участие в создании благотворительного календаря "Щирі. Свята", который посвящен традиционному наряду и украинским праздникам.

"Мы реализовываем проект "Щирі. Свята" в партнерстве с музеем Ивана Гончара для благотворительной цели, — рассказывает организатор проекта Наталия Кравец. — Впервые к проекту "Щирі" присоединилась Нина Матвиенко. Для семьи певицы этот проект и поддержка музея очень важна, ведь Иван Гончар — отец ее мужа и дедушка детей. Мы рады, что в третий раз проект "Щирі" объединяет неравнодушных людей вокруг украинских ценностей и традиций."

Аутентичный наряд и атрибуты Нины Матвиенко посвящены народным традициям на Святого Николая. Именно поэтому на страницах календаря героиню можно будет увидеть в декабре.

Фото: Нина Матвиенко (пресс-служба)

Специально для календаря Нину Матвиенко одели в элегантную бордовую намётку и полтавский кожух, вышитый шерстяными нитками "гарусом". На Полтавщине такие вышитые кожухи родители готовили дочери к свадьбе, чтобы в будущем, уже в статусе замужней женщины, она носила его как праздничную верхнюю одежду.

Фото: Нина Матвиенко (пресс-служба)

"Раньше верила в существование мифического “общего” украинского костюма, — признается Нина Митрофановна. — Думала, что украинский национальный костюм один на всю страну. А, оказывается, сколько областей и районов существует, столько и разновидностей одежды. Каждый уголок страны - это аутентичность, особенность. И настроение, и костюмы, и типажи. Если мы и отличаемся от мира чем-то хорошим, то это искренностью, любовью и открытостью, которой нет больше нигде."

Благодаря семье Гончаров артистка узнала, что традиционные наряды отличаются и каждый украинский регион имеет свое видение народного строя. Так, на страницах календаря “Щирі. Свята” — наряды с Западного Подолья, Покутья, Среднего Приднепровья, Гуцульщины и Галичины.

Фото: Нина Матвиенко (пресс-служба)

“Сейчас стало гораздо больше благотворительных проектов, появилась потребность со стороны социума в них. Что это изменило? Прежде всего, нас, — делится мыслями Нина Матвиенко. — Мы стали искренними, добрыми, благосклонными к подвигам, обусловленных и умом, и сердцем.”

Напомним, Джамала поразила красотой на фото для календаря "Щирi. свята".

Кроме того, в "звездном" благотворительном календаре снялась вокалистка популярной группы ONUKA Ната Жижченко и вокалистка мегапопулярной группы KAZKA Александра Зарицкая.

Добавим, что 14 ноября в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" откроется выставка проекта "Щирі". А помочь музею и заказать благотворительный календарь можно уже сейчас по ссылке.

Видео: РБК-Украина