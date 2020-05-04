Нимфа океана: Лилия Подкопаева в полупрозрачном наряде заворожила пляжной фотооткрыткой

Гимнастка позировала на белоснежном пляже у океана
Лилия Подкопаева на карантине проводит время с семьей в США. Гимнастка недавно отметила день рождения своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Дубинского и трогательно поздравила вторую половинку со знаменательной датой. Пара старается выбираться из дома, соблюдая все условия безопасности, и проводит время у океана. Так, Лилия показала завораживающую пляжную фотокарточку на берегу океана.
Лилия красуется в алой длинной полупрозрачной накидке на белоснежном песке. Идеальным фоном стал бескрайний океан и голубое небо с небольшими клубящимися тучами. Гимнастка оглядывается через плечо и смотрит в объектив фотографа. На голове у нее шляпка, под которой она предусмотрительно прятала волосы от солнца, а на лице – зеркальные солнечные очки.
"24 штата частично открыли в Америке. 1 мая город Destin, Florida прогремел в новостях. Destin единственный курортный город, который пригласил туристов", - подписала пляжный кадр Лилия, поделившись интересной информацией.
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Подписчики Олимпийской чемпионки оценили не только местность, где позировала спортсменка, но и ее пляжный образ.
Скриншот комментариев
Ранее Лилия показала расслабленное фото на фоне опустевших урбанистических пейзажей. Она позирует в белой футболке и штанах камуфляжной расцветки. "Город-призрак", - подписала она солнечный кадр посреди опустевшей улицы.
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Напомним, что Лилия Подкопаева сверкнула стройными ножками в кожаном мини и похвасталась точеными формами.