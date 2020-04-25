Красивая пара: Лилия Подкопаева трогательно поздравила мужа с днем рождения

Фото: Лилия Подкопаева с мужем (instagram.com/podkopayeva_official)

Гимнастка поделилась нежными фото с любимым в день его рождения

Лилия Подкопаева нечасто радует поклонников семейными кадрами. В сентябре прошлого года экс-гимнастка родила своему мужу, бизнесмену Игорю Дубинскому дочь Эвелину - малышку назвали в честь прабабушки. Вместе с двумя детьми спортсменки от предыдущего брака они живут в США в городе Атланта, но регулярно посещают Украину. 25 апреля супруг Лилии празднует день рождения и по такому поводу она поделилась в Instagram невероятно нежными фото с возлюбленным.

На снимке пара запечатлена у подножия лестницы в красивых нарядах - Лилия в элегантном черном платье, а Игорь в классическом темно-синем костюме. Они трогательно обнимают друг друга и выглядят очень счастливыми. К слову, оба ранее рассказывали в интервью, что у них была любовь с первого взгляда.

Фото: Лилия Подкопаева с мужем (instagram.com/podkopayeva_official)

"Дорогой Игорь Дубинский, будь всегда! счастлив и полон сил, так много всего впереди. желаю тебе множество прекрасных и ярких жизненных мгновений! верных людей рядом! пусть все обязательно случится! happy birthday! LOVE", - посвятила мужу теплые слова Подкопаева.

Фото: Лилия Подкопаева с мужем (instagram.com/podkopayeva_official)

Поклонники присоединились к поздравлениям и оставили душевные комментарии этой прекрасной паре.

Какая красивая пара

Поздравляю с именинником! Здоровья и ещё раз здоровья

С Днем Рождения! Любви и счастья вашей семье!

С днём рождения, шикарная пара, желаем любви и океан счастья

С днём рождения

Поздравляю с именинником! Пусть все в его жизни сбудется! Вам любви и счастья!

Какая, все таки, красивенная пара!!!! С именинником!!! Имениннику Здоровья, Успехов и всех Благ!!!!

Вы пара love

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, Лилия Подкопаева очаровала нежностью с мужем на домашнем кадре.