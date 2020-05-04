ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німфа океану: Лілія Подкопаєва в напівпрозорому вбранні заворожила пляжною фотлистівкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.05.2020 - 11:47
Німфа океану: Лілія Подкопаєва в напівпрозорому вбранні заворожила пляжною фотлистівкою
Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка позувала на білосніжному пляжі біля океану

Лілія Подкопаєва на карантині проводить час з сім'єю в США. Гімнастка нещодавно відзначила день народження свого коханого, бізнесмена Ігоря Дубинського та зворушливо привітала другу половинку зі знаменною датою. Пара намагається вибиратися з дому, дотримуючись всіх умов безпеки, та проводить час біля океану. Так, Лілія показала чарівну пляжну фотолистівку на березі океану.

Лілія красується в червоній довгій напівпрозорій накидці на білосніжному піску. Ідеальним фоном став безкрайній океан і блакитне небо з невеликими хмарами. Гімнастка озирається через плече і дивиться в об'єктив фотографа. На голові у неї капелюшок, під якою вона завбачливо ховала волосся від сонця, а на обличчі – дзеркальні окуляри.

"24 штату частково відкрили в Америці. 1 травня місто Destin, Florida прогримів в новинах. Destin єдиний курортне місто, який запросив туристів", - підписала пляжний кадр Лілія, поділившись цікавою інформацією.

Німфа океану: Лілія Подкопаєва в напівпрозорому вбранні заворожила пляжною фотлистівкою

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Підписники Олімпійської чемпіонки оцінили не тільки місцевість, де позувала спортсменка, але і її пляжний образ.

  • Шикарне фото
  • Німфа з глибин океану. Червоний дуже до лиця
  • Красиво
  • Лілі, красуня, червоний колір тобі дуже личить
  • Все, вже їдемо туди. А взагалі чекаю з нетерпінням поїздку на океан, цей шум хвиль, узбережжя, цей запах океану... А якщо ще й нікого немає, це казка! Червоний кардиган або халат, як його назвати, просто вогонь
  • Туристи - це єдиний ресурс прибутку в Дестіні

Скріншот коментарів

Раніше Лілія показала розслаблене фото на тлі спорожнілих урбаністичних пейзажів. Вона позує в білій футболці і штанях камуфляжного забарвлення. "Місто-привид", - підписала вона сонячний кадр посеред спорожнілої вулиці.

Німфа океану: Лілія Подкопаєва в напівпрозорому вбранні заворожила пляжною фотлистівкою

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва блиснула стрункими ніжками в шкіряній міні і похвалилася точеними формами.

Ніжність та краса: Лілія Подкопаєва в пікантному міні похвалилася стрункими ніжками Лілія Подкопаєва похизувалася стрункими ніжками під час ефектної пробіжки
Новини України Лилия Подкопаева
Styler
On Top