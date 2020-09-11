Никто не идеален, кроме нее: Сальма Хайек в изысканном вечернем образе поразила редкой красотой

Сальма Хайек любит радовать поклонников своими фото, на которых и в 54 года выглядит молодой и привлекательной. Но когда знаменитость показывает что-то из личного архива, сеть просто теряет дар речи. Несколько часов назад на странице Сальмы появилось несколько кадров из молодости. На низ знойная мексиканская красавица позирует в изысканном вечернем платье с глубоким декольте, которое дополнила несколькими рядами жемчужных бус. Волосы, подстриженные в каре и уложенные на косой пробор по моде тех времен, звезде вытянули с помощью утюжка. А макияж сделали в нежных тонах. «Жемчужины мудрости», – подписала она кадры.

Сальма Хайек на архивных фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма, которая буквально светится красотой и молодостью, вызвала небывалый наплыв комментариев. «Никто не идеален, кроме нее, она просто совершенство», «Так молода и прекрасна», «Единственная и неповторимая», «Вау», «Идеальна», «Прекрасная леди», «Так нереально красива», – такие комплименты собирает звезда. Также нашлись и внимательные фанаты, которые заметили, что грудь Сальмы сегодня куда более внушительных размеров.

Напомним, ранее Сальма показала яркий летний образ в шелковом платье с цветочным принтом. А также рассказала миру о своих пристрастиях в еде. Оказывается, звезда обожает фрукты и ягоды, одним из ее фаворитов является инжир.