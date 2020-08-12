Никому ничего не должна: Джамала решилась на серьезный разговор с поклонниками

Джамала недавно прилетела из солнечной Турции, куда отправилась в компании мужа Бекира Сулейманова и двоих сыновей: старшего – Эмир-Рахмана и младшего – Селим-Гирая. Она продолжает делиться яркими пляжными кадрами и радовать глаз поклонников куротными луками. На новом снимке артистка запечатлена в оливковом купальнике на фоне морского пейзажа – она делает селфи. А вот поговорить Джамала решила на актуальную для нее и животрепещущую тему.

Она затронула вопрос личных границ и , в частности, рамок общения артистов и поклонников, медийных лиц и тех, кто хочет прикоснуться к жизни звезды: пообщаться, взять авограф и сфотографироваться. Иногда навязчивое и даже невежливое поведение становится для знаменитостей настоящей проблемой.

"Круто, когда люди подходят и говорят: спасибо за песню, слушаю вас и т.д. Просто делятся впечатлениями и все. Спасибо вам. Но бывает так, что понятно, что кому-то это сэлфи для прикола, для коллекции, они и песен твоих толком не знают. Просто подходят как к медийному лицу. И так злятся на тебя, когда говоришь "нет". Это еще больше расстраивает. Часто в таких случаях думаю, что лучше уже сфоткаюсь, чем испорчу себе настроение на целый день. Да, да! Казалось бы, это их проблема, но расстраиваюсь я. Они либо состроят гримасу, либо скажут что-то обидное. Часто встречаюсь с этим", - разоткровенничалась артистка.

Джамала показала курортный образ (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала призвала культивировать в себе уважение к чужим личнстным границам и понимание ситуации, а также вежливость по отношению друг к другу.

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"Но все мы в этой жизни не можем быть зависимыми от людей, от их настроения, ожиданий. Если я сижу с ребенком в парке, с подругами в салоне или кафе, это же мое личное время. Ты никому ничего не должен…Интересная вещь, ведь люди забирают не только твое время, но и твое настроение", - поделилась наблюдениями артистка.



⠀Джамалу расстаивает неуважительное отношение к личным границам (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Для Джамалы оптимальное время фотографироваться и брать автографы - после концерта. "Я, например, так и делаю. Да, и я стесняюсь, мучаюсь, представляю себя на месте артистов. Но на концерте, на съёмочной площадке (например, когда фоткалась с актерами фильма Eurovision: The Story of Fire Saga) мы на одной волне, все настроены одинаково. Там это выглядит как-то естественно", - вспомнила о личном опыте Джамала.

Напомним, что ранее Джамала показала купание с младшим сыном в море.