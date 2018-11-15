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"Никогда не была такой счастливой": помолодевшая Пугачева восхитила соцсеть

Lite » Звезды 15.11.2018 - 13:36
"Никогда не была такой счастливой": помолодевшая Пугачева восхитила соцсеть
Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин (коллаж РБК-Украина)

Максим Галкин показал трогательные семейные кадры

Российский пародист и ведущий Максим Галкин умилил поклонников новым семейным видео с Аллой Пугачевой. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

В коротком видеоряде под хит Веры Брежневой "Доброе утро" 42-летний Галкин собрал кадры из личного видеоархива семьи. На них они  с 69-летней Пугачевой танцуют, едят мороженое, проводят время со своими детьми Гарри и Лизой и выглядят счастливыми.

Видео:  Алла Пугачева и Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)

Шоумен не стал комментировать видео и в подписи к нему поставил лишь сердечко, выразив таким образом свою любовь. Максим сейчас находится на гастролях и, вероятно, скучает по семье во время вынужденной разлуки.

Поклонники пришли в восторг от видео. В комментариях они отметили, что Пугачева выглядит помолодевшей и очень счастливой и пожелали любви и счастья их семье.

"Вы прекрасная пара, такие счастливые", "Алла никогда не была такой счастливой, как с Максимом!", "Здорово, так выглядит счастье", "Смотря на вас, я понимаю, что любовь есть", - пишут подписчики.

&quot;Никогда не была такой счастливой&quot;: помолодевшая Пугачева восхитила соцсеть

&quot;Никогда не была такой счастливой&quot;: помолодевшая Пугачева восхитила соцсеть

&quot;Никогда не была такой счастливой&quot;: помолодевшая Пугачева восхитила соцсеть

Скриншот поста (instagram.com/maxgalkinru)

Напомним, Максим Галкин своеобразно отреагировал на появившиеся в сети и прессе слухи о его разводе с женой, знаменитой певицей Аллой Пугачевой. Пародист тонко намекнул на то, что эта информация надумана и недостоверна. Отметим, что росСМИ приписали Максиму Галкину роман с российской ведущей Юлией Барановской.

Ранее Алла Пугачева напугала поклонников внезапной отменой выступления. Примадонна сообщила, что не сможет выступить на концерте, который посвящен 50-летию певца Леонида Агутина, по причине болезни.

Мы также писали о том, что Галкин опубликовал фото с нестареющей Пугачевой.

Видео: РБК-Украина

 

Новости Украины Алла ПугачеваМаксим Галкинпевец
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