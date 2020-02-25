Никогда не поздно: звезды, которые впервые стали мамами после 40 лет

Знаменитости не понаслышке знают, как сложно порой совместить карьеру и личную жизнь. А потому многим удается построить семью и завести детей уже в достаточно зрелом возрасте. Но радость материнства от этого точно не поблекла! Доказано звездами из нашей подборки.

Ева Лонгория

Звезда «Отчаянных домохозяек» нашла свое счастье только в третьем браке. Бизнесмен Хосе Антонио Бастон и Лонгория поженились в 2016-м, а в 2018-м на свет появился их сын Сантьяго Энрике Бастон. Свою беременность 43-летняя актриса не скрывала, а после рождения первенца и вовсе превратилась в «инста-мамочку». Ева с удовольствием рассказывала, как ей удалось похудеть, как она справляется с работой и уходом за ребенком… А еще она обожает делиться множеством забавных и трогательных фото с сыном, уверяя, что после его рождения мир перевернулся с ног на голову.

Ева обожает своего сына (фото: instagram.com/evalongoria)

Моника Беллуччи

Знаменитая итальянская красавица – мама двух дочек. Первую, Деву, она родила в 40 лет, а вторую, Леони, в 45. В интервью Моника признавалась: она всегда мечтала о детях, и счастлива, что забеременела и родила самостоятельно. Беременность, по совам знаменитой красавицы, прошла легко и без осложнений. Но если бы ей пришлось прибегнуть к процедуре эко, то она бы пошла и на это. Сейчас старшая дочь актрисы уже покоряет мир моды, а младшая пока что определяется с интересами.

Моника всегда мечтала о детях (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Сальма Хайек

Знойная красотка познала радость материнства в 41 год. Девочку Валентину она родила от своего мужа, одного из богатейших людей Франции – Франсуа-Арни Пино. И хотя беременность протекала не так гладко, она все же счастлива, что стала мамой именно после 40-ка. «Сейчас я состоявшийся человек, и могу стать лучшей мамой для своей дочки», – признается Сальма.

Сальма и Валентина (фото: instagram.com/salmahayek)

Холли Берри

Американская актриса Холли Берри также впервые стала мамой в 41 год. В 2008-м она родила дочь Налу от манекенщика Гэбриела Обри. И на этом «Женщина-кошка» не остановилась! В 2013-м, когда ей было 47, на свет появился сын Холли и актера Оливье Мартинеса, Масео. По словам Берри, вторая беременность стала неожиданностью даже для нее. «Я уже готовилась к менопаузе, и это было настоящим шоком», – признается актриса.

Холли Берри с детьми (фото: instagram.com/halleberry)

Николь Кидман

Николь Кидман впервые стала мамой еще в браке с Томом Крузом: пара усыновила девочку Изабеллу Джейн и мальчика Коннора Энтони. А вот своего первенца – дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан, она родила во втором браке, когда ей исполнилось 41. После счастливая парочка обзавелась еще одним ребенком, правда, в этот раз родители решили прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Николь с дочерью (фото: instagram.com/nicolekidman)

Ева Мендес

Ева Мендес и Райан Гослинг составляют одну из самых красивых и не самых простых пар Голливуда. Звезды не спешат жениться, а в сети периодически появляются слухи, что они расходятся. Но как бы там ни было, сейчас в семье царит мир и гармония. А еще подрастают дети. Первую дочь Эсмеральду Мендес родила в 2014-м году, когда ей было 40 лет. А еще через два года на свет появилась вторая дочь пары Амада Ли.

Ева Мендес с супругом и детьми (фото: принтскрин instagram.morecelebritice.ru)