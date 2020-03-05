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Навсегда и никогда: Надя Дорофеева заинтриговала нежностью с Позитивом

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Артисты держались за руки

Надя Дорофеева и ее партнер по дуэту "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) неоднократно уверяли, что между ними нет ничего, помимо дружеских и рабочих отношений. Кроме того, артисты женаты и счастливы со своими половинками. Например, певица не так давно вернулась из Доминиканы с мужем Владимиром Дантесом, где пара устроила романтический отдых под шум океана. Теперь же артисты присупили к активной работе и скучать им явно некогда. Так, Надя заинтриговала милым кадром с коллегой и анонсировала выход нового клипа на лирический трек "Навсегда/никогда".

На снимке Надя скромно и застенчиво держит за руку Алексея, а на их белых одеждах отражаются в свете от проектора слова композиции. Фото вышло весьма оригинальным. При этом, певица и певец улыбаются глядя в камеру.

Артистка сообщила и дату выхода видео – 10 марта, что станет прекрасным подарком поклонникам группы к празднику.

Надя Дорофеева и Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фаны Нади и Позитива пришли в полный восторг от их романтического жеста. Они с новой силой начали намекать на то, что артистов может связывать не только творчество и дружба.

  • Яка ви гарна пара
  • Какие вы красивые
  • Прекрасные
  • Красотка
  • Очень люблю эту песню
  • Зачем так красиво
  • Мне уже этот клип нравится
  • Вауууу, такая классная фотка

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева показала трендовый черно-белый весенний лук, который поклонники тут же окрестили идеальным решением для первых теплых деньков

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