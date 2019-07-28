"Никогда не думал": Топалов сделал трогательное признание о Тодоренко и сыне

Российский певец Влад Топалов - счастливый муж телеведущей Регины Тодоренко и заботливый отец их маленькому сыночку Мише. После рождения малыша он нередко делится в сети своими переживаниями и признаниями о родных людях, что неизменно вызывает волну умиления у поклонников. Так вышло и с последней публикацией артиста.

Влад опубликовал в Instagram нежное фото, на котором он держит сына в слинге на своей груди. При этом он подошел к цветущему кусту, чтобы ребенок мог полюбоваться и понюхать цветочки. Сам же Топалов довольно смотрит на камеру. В подписи он признался, что не ожидал, что будет так сильно скучать по семье в разлуке с ними.

"Я никогда не думал, что буду так сильно скучать по семье..... кажется, вот, сейчас на пару дней уеду, буду спааааааааать, лежать и ничего не делать...

Ага, невозможно! Телефон не выключаешь, тк мало ли что ночью. Только открыл глаза - к телефону, как там мои, что у них. Все время ждешь видео звонка! Блин.... во жизнь. Скучаю...." - поделился молодой отец.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Регина тут же поспешила заверить супруга, что они с сыночком тоже очень по нему скучают.

Скриншот поста (instagram.com/vladtopalovofficial)

Подписчики же оставили много растроганных комментариев, отмечая, что Влад - просто замечательный муж и отец.

Это замечательно, Влад! Будьте примерной семьёй, отцом!

Папаня!

Влад, так приятно смотреть на тебя, такой замечательный папулька с тебя получился. Ты везде с сынулей. Браво просто!!!

Это и есть супер настоящая))), жизнь в любви. Скучать это прекрасно )), встречи после этого невероятно наполнены любовью и необъяснимым теплом и жучками, бабочками внутри ))

Мысли настоящего папы, только так, по-другому никак..

Влад, какая милота очень хорошо получилось. Хорошего, дня успехов. Здоровья твоему Мииишке

Красавчики. Влад чем старше сын тем крепче любовь. Молодцы

Какой большой уже

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, что Влад Топалов сделал неожиданное признание о свадьбе с Региной Тодоренко в Италии.

Ранее Регина Тодоренко рассказала, с какими трудностями столкнулась во время организации свадьбы.