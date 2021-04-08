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Никита Добрынин назвал причину развода с первой женой: я был ребенком

Автор: Анна Шиканова

Шоумен и экс-Холостяк Никита Добрынин раскрыл правду о своем браке и назвал причину развода с первой супругой Евгенией Головиной. Первая попытка семейной жизни у Добрынина продлилась четыре года.

Что стало причиной развода, Никита Добрынин рассказал в программе ЖВЛ.

Добрынин был женат ранее на ведущей Евгении Головиной. В первый раз он решил связать себя узами брака в 24 года, но через четыре года брак распался. Как отметил Добрынин, причиной тому стал его молодой возраст и неготовность к серьезным отношениям.

"Я был ребенком. И для каких-то моментов семейной жизни я был еще не готов. И, наверное, стоило через это пройти", - считает шоумен.

После развода за ним прочно закрепился статус "завидного холостяка". Сначала Добрынина это радовало, но со временем его начали одолевать тревожные мысли. Через несколько лет холостяцкая жизнь ему надоела, и он захотел стабильных отношений.

"А что, если вдруг так будет всю жизнь? И реально это меня пугало, ты реально приходишь домой и понимаешь, что ты один. Все возвращаются к семьям, к любимым, а ты приходишь домой и у тебя даже кота нет", - признался Добрынин.

Девятый сезон шоу "Холостяк" кардинально поменял жизнь Никиты Добрынина. Он встретил на проекте Дашу Квиткову. Летом 2020 года они отгуляли роскошную свадьбу, а в 2021 году они ожидают рождение малыша.

Никита очень трепетно относится к Даше, хотя не скрывает – споры бывают, как в любой другой семье. И возникают порой на ровном месте. Неудачный опыт брака помогает ему вести себя в отношениях правильно и самое главное правило – все проблемы обсуждать.

Добрынин признается, что он очень эмоциональный человек и поэтому старается в конфликтах иногда уйти на прогулку или в тренажерный зал, чтобы не наговорить любимой лишнего.

Никита Добрынин назвал причину своего развода с первой женой

Напомним, ранее мы писали о том, что Даша Квиткова показала заметно округлившийся животик.

А также рассказывали о том, что жена Никиты Добрынина рассказала о ссорах с мужем.

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Новости Украины Никита ДобрынинДаша Квиткова
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