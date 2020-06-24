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Ничто человеческое не чуждо: Ким Кардашьян удивила редкими фото без макияжа и за домашними делами

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.06.2020 - 15:32
Ничто человеческое не чуждо: Ким Кардашьян удивила редкими фото без макияжа и за домашними делами
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дива показала селфи из обычной жизни

Ким Кардашьян привыкла удивлять роскошными образами со съемок для глянцевых изданий, а также выходами на красные дорожки. А вот какая она в обычной жизни, знает далеко не каждый. Ответ на этот вопрос 39-летняя звезда дала с помощью нового поста в своем Instagram. Бизнесвумен, теледива, адвокат и просто мама четырых детей, оказывается, в домашней обстановке выглядит так же, как и большинство обычных людей. Она обожает ходить по дому без макияжа, а также носить комфортные трикотажные вещи.

Ничто человеческое не чуждо: Ким Кардашьян удивила редкими фото без макияжа и за домашними делами

Звезда любит комфорт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Интересно, что с помощью галереи она также показала, что домашние обязанности лежат на ней: так, на паре фото она сфотографирована за стиркой. Есть здесь также уютное фото с огромной миской попкорна. А еще – соблазнительные селфи в постели. Что ж, ничто человеческое звезде мирового масштаба не чуждо. Такая откровенность, впрочем, вызвана желанием продемонстрировать, как отлично подходят для дома вещи из ее линии Skims. И поклонники отреагировали мгновенно.

Ничто человеческое не чуждо: Ким Кардашьян удивила редкими фото без макияжа и за домашними делами

Ким за домашними делами (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники высоко оценили пост звезды, которая не побоялась показать себя за домашними делами. И принялись писать ей комплименты. «Может, поможешь мне постирать?», «Я люблю это», «Ты так мила», «Вау, Ким сама стирает», «Ты выглядишь более молодой», «Я хочу все от Skims», «Занимаешься стиркой, как босс. Давай, детка!»…

Ничто человеческое не чуждо: Ким Кардашьян удивила редкими фото без макияжа и за домашними деламиСелфи от Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, Ким на днях также привлекла внимание к своей персоне с помощью наряда. Она надела чрезмерно узкие брюки из серого латекса, обтягивающие, словно вторая кожа, а также кроп-топ крупной вязки с глубоким вырезом и шнуровкой на спине. Брюки, по мнению фоловеров, могли просто лопнуть на ней.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Ким Кардашьян
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