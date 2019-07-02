Нет ничего важнее семьи: Ким Кардашьян показала редкий трогательный кадр со всеми сестрами

Ким Кардашьян с семьей (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя знаменитость растрогала фолловеров

Ким Кардашьян обожает свою семью. 38-летняя телезвезда и бизнесвумен не раз признавалась, что всем, что имеет, она обязана именно поддержке и любви близких. Поэтому она не упускает случая поблагодарить и похвалить их в своем микроблоге. Несколько часов назад Ким показала новую порцию семейных кадров. На фото в этот раз предстали все сестры знаменитой династии: Кендалл, Кортни, Хлои, Кайли и сама Ким. "Вы – это все!", – написала знаменитость. "Это все… Люблю вас, ребята", – написала под фото Кайли. "ВСЕ", – подтвердила Хлои.

Новое семейное фото Ким и сестер (фото: instagram.com/kimkardashian)

На встречу девушки как обычно явились во всей красе. Ким надела белое мини-платье, которое подчеркнул ее выдающиеся формы. Кайли – костюм с тигровым принтом, под которым просматривалось только черное белье. Хлои примерила ярко-розовый кроп-топ, а также широкие рваные джинсы, Кортни – синие брюки с высокой посадкой, а также черный топ. А младшая из сестер выбрала для семейной встречи кожаные брюки и белую футболку. К слову, Кендалл, которая единственная из всего семейства профессионально занимается модельной карьерой, часто отсутствует на подобных вечеринках. Так что эта серия поистине редких кадров, где знаменитые красавицы "засветились" все вместе.

Ким любит семейные вечеринки (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кстати, недавно одна из сестер отметила день рождения. 27 июня Хлои исполнилось 35 лет. В честь этого события ким также создала особенный пост: "С Днем рождения, Хлои! Я никогда не встречала таких, как ты. Внутри и снаружи ты единственная в своем роде и просто безупречна в моих глазах. Я так благодарна за такую сестру, как ты. Я так рада, что мы так близки и наши души решили совершить это путешествие на Землю примерно в то же время! Так повезло, что ты в моей жизни. Я знаю, что этот год принесет много радости в твою жизнь!".

Хлои с подрастающим поколением (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сама Хлои также опубликовала фото с сестрами и написала: "Ничего более ценного, чем фото со ВСЕМИ моими сестрами! Вы, ребята, понятия не имеете, как тяжело собрать всех на одну фотографию и убедиться, что все смотрят в камеру… P.S. Ким украла мое фото"…