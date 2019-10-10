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Нет ничего лучше для перезагрузки: Сальма Хайек рассказала о страсти всей своей жизни

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.10.2019 - 20:31
Нет ничего лучше для перезагрузки: Сальма Хайек рассказала о страсти всей своей жизни
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса поделилась с поклонниками сокровенным

Сальма Хайек обожает делиться с поклонниками подробностями своей жизни. Она часто делает посты, где рассказывает о любви к семье, к детям, морю и самых обожаемых вещах. Несколько часов назад знойная красотка создала пост о еще одной страсти своей жизни – лошадях. Звезда призналась, что общение с этими животными для нее – настоящий источник вдохновения, способ восстановить гармонию в душе и силы.

Нет ничего лучше для перезагрузки: Сальма Хайек рассказала о страсти всей своей жизниНет ничего лучше для перезагрузки: Сальма Хайек рассказала о страсти всей своей жизниНет ничего лучше для перезагрузки: Сальма Хайек рассказала о страсти всей своей жизниНет ничего лучше для перезагрузки: Сальма Хайек рассказала о страсти всей своей жизниСальма Хайек и ее люббимцы (фото: instagram.com/salmahayek)

"Нет ничего подобного благородству лошадей, чтобы зарядиться духом. Я люблю лошадей", – написала она на странице Instagram. В посте она добавила несколько фото и видео, на которых позирует верхом и со своими любимцами.

На фото Сальма, как всегда, выглядит столь роскошно, что поклонники не могли удержаться от комплиментов. "Я еще никогда не хотел быть лошадью так сильно", "Все обожают тебя", "Как ты можешь быть такой милой на всех фотографиях", "Эти фотграфии сделали мой день лучше", "Я люблю тебя и восхищаюсь твоей любовью к животным", "Прекрасна", "Прекрасные лошади, восхитительная леди" – пишут они.

Нет ничего лучше для перезагрузки: Сальма Хайек рассказала о страсти всей своей жизни

Актриса обожает животных (фото: instagram.com/salmahayek)

Впрочем, Сальма любит не только лошадей. Она настоящий фанат всех животных. По словам актрисы, дома у нее также живут кот, несколько собак, рыбки, хомяк, кролики, цыпллята и попугаи. В интервью она отшучивается, что муж (французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино) уже привык к такому "зоопарку", правда, иногда пытается ее остановить при приобретении нового "воспитанника". Впрочем, Сальма давно нашла подход к любимому и умеет его уговорить. Тем более что некоторые животные появились у нее еще до мужа, смеется 53-летняя звезда.

Нет ничего лучше для перезагрузки: Сальма Хайек рассказала о страсти всей своей жизниСальма Хайек и Франсуа-Анри Пино (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, недавно актриса рассказала еще об одном секрете, помогающем ей оставаться позитивной и жизнерадостной. Она опубликовала радостное фото и написала, что улыбка часто – настоящее спасение.

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