Нежно и романтично: Регина Тодоренко заворожила атмосферным фотосетом в поле

Ведущая устроила съемку в поле в женственном образе
Регина Тодоренко вернулась к работе и вновь активно путешествует, снимая свои авторские программы - правда, пока что только в пределах России, где живет и работает телеведущая. По пути она видит немало живописных уголков, которые показывает поклонникам в сети. Так, звезда поделилась в Instagram кадрами из новой фотосессии, которая сделана прямо в пшеничном поле.
Для съемки Регина примерила очень нежный и женственный образ - белое платье в мелкий цветочный принт. Волосы она собрала в красивую прическу с локонами сзади, оставив несколько прядей у лица, а также сделала красивый неброский макияж.
Теледива позировала сидя спиной к камере и слегка обернувшись, а также лежа прямо на спелой пшенице и закрыв глаза.
Показала Тодоренко и еще один образ, в котором предстала все на том же поле - на этот раз она была в юбке-миди с разрезом и белой футболке, которые дополнила коричневыми сапогами и шляпой.
Регина Тодоренко очаровала романтичной фотосессией в поле (фото: instagram.com/reginatodorenko)
"Хочу поделиться с вами хорошим настроением и самой душевной, атмосферной фотосессией , которая у меня была!! Забавно, что не обошлось без полиции и заявления, которое на нас очень хотели написать. Хорошо, что все закончилось ХОРОШО! А Съемкой я постараюсь всех удивить", - поделилась Регина под фото.
Также под одним из кадров звезда отметила, что у нее мечтательное настроение.
Фолловеры оценили красивые кадры и оставили ведущей много теплых отзывов.
Скриншот комментариев
Ранее Регина Тодоренко умилила нежным фото с сыном Михаилом и рассказала, что мальчик характером не похож на родителей.
К слову, Регина Тодоренко получила работу в Украине и уже приступила к обязанностям.