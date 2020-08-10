Нежно и романтично: Регина Тодоренко заворожила атмосферным фотосетом в поле

Регина Тодоренко вернулась к работе и вновь активно путешествует, снимая свои авторские программы - правда, пока что только в пределах России, где живет и работает телеведущая. По пути она видит немало живописных уголков, которые показывает поклонникам в сети. Так, звезда поделилась в Instagram кадрами из новой фотосессии, которая сделана прямо в пшеничном поле.

Для съемки Регина примерила очень нежный и женственный образ - белое платье в мелкий цветочный принт. Волосы она собрала в красивую прическу с локонами сзади, оставив несколько прядей у лица, а также сделала красивый неброский макияж.

Теледива позировала сидя спиной к камере и слегка обернувшись, а также лежа прямо на спелой пшенице и закрыв глаза.

Показала Тодоренко и еще один образ, в котором предстала все на том же поле - на этот раз она была в юбке-миди с разрезом и белой футболке, которые дополнила коричневыми сапогами и шляпой.

Регина Тодоренко очаровала романтичной фотосессией в поле (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Хочу поделиться с вами хорошим настроением и самой душевной, атмосферной фотосессией , которая у меня была!! Забавно, что не обошлось без полиции и заявления, которое на нас очень хотели написать. Хорошо, что все закончилось ХОРОШО! А Съемкой я постараюсь всех удивить", - поделилась Регина под фото.

Также под одним из кадров звезда отметила, что у нее мечтательное настроение.

Фолловеры оценили красивые кадры и оставили ведущей много теплых отзывов.

Фото действительно атмосферное и настоящее. Регина такая романтичная, нежная и женственная. Это прекрасно

Фотка как обычно огонь

Такая красивая

Регина, вы как лучик солнца

Красивое, атмосферное фото)))

Крутая

Красоткаа

Региночка, солнышко наше.

Очень милое фото!!!! Ты прекрасно выглядишь!!! Счастье тебе и твоей семье!!!!

Фотография замечательная. И ее украшение - вы

Регина, Вы просто красавица

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко умилила нежным фото с сыном Михаилом и рассказала, что мальчик характером не похож на родителей.

К слову, Регина Тодоренко получила работу в Украине и уже приступила к обязанностям.